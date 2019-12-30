Общество

РИА НовостиРИА НовостиКомпания Фридмана намерена взыскать долг с Елены Батуриной

Инвестиционная компании А1 Михаила Фридмана намерена взыскать с президента Inteco Management Елены Батуриной долг в пользу ее брата и бывшего первого вице-президента "Интеко" Виктора Батурина.
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Структура Фридмана заявила о правах требования долга с Елены Батуриной

A1, инвестиционное подразделение «Альфа-Групп», приобрела права требования долга в размере 3,2 млрд руб. к бывшему вице-президенту «Интеко» Виктору Батурину, сообщил РБК представитель A1.
РБК05:36

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Структура Фридмана заявила о правах требования долга с Елены Батуриной

РБК05:36

Структура «Альфа-Групп» заявила о правах требования долга с богатейшей россиянки Елены Батуриной

Forbes07:41

Компания Фридмана намерена взыскать долг с Елены Батуриной

РИА Новости10:21

Инвестиционное подразделение «Альфа-Групп» владеет правами требования долга к Виктору Батурину

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А1 Фридмана заявила о правах требования долга с Елены Батуриной

Ведомости06:56

Структура миллиардера Фридмана намерена взыскать долг с вдовы Лужкова

URA.Ru08:12

Компания Фридмана хочет взыскать с Батуриных 3,2 млрд рублей. Ранее представители миллиардера отрицали «рейдерскую атаку» на вдову Лужкова

Фонтанка.Ру07:19
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Устюгов завоевал серебро в спринте «Тур де Ски»

Российский лыжник Сергей Устюгов завоевал серебро в спринте классическим стилем в рамках этапа «Тур де Ски» в итальянском Валь-ди-Фьемме.
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В России могут скорректировать возраст вступления в брак

Министерство юстиции России планирует скорректировать возраст вступления в брак, об этом следует из плана законопроектной деятельности правительства на текущий год.
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Белоруссия договорилась о закупке российской нефти без премии к цене

«Сегодня оформляются документы с российской компанией на прокачку первой партии нефти, закупаемой по цене без премии»,— говорится в сообщении «Белнефтехима».
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Российский солдат-срочник сбежал из военной части в Забайкалье

Российский солдат-срочник Артур Хакимов 3 января самовольно покинул военную часть в поселке Большая Тура в Забайкалье, предварительно отправив своей матери сообщение с просьбой простить его.
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Происшествия

При пожаре в Ставрополье погибли трое взрослых и ребенок

РБК 02:56
Происшествия

В Уссурийске стоматолог избил женщину с ребенком на руках

Врач-стоматолог из Уссурийска избил женщину с трехлетним ребенком на руках. Видео с инцидентом опубликовал телеканал "Россия 24".
РИА Новости вчера в 13:59
Армия и оружие

НАТО приостановила миссию в Ираке

Североатлантический альянс приостановил миссию в Ираке по подготовке кадров для иракской армии.
РЕН ТВ 06:35
Хоккей

Швеция — Россия 3:3 (2-й период)

Сборная России выигрывает со счетом 3:2 у команды Швеции после первого периода полуфинального матча молодежного чемпионата мира по хоккею.
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Хоккей

Самсонов, Кузнецов и Овечкин помогли «Вашингтону» победить «Каролину»

Голкипер "Вашингтона" Илья Самсонов признан первой звездой матча НХЛ между "Кэпиталз" и "Каролиной Харрикейнз", в котором помог одержать победу столичному клубу, второй и третьей звездами признаны еще двое россиян - Андрей Свечников и Евгений Кузнецов.
РИА Новости 02:16
Футбол

Бывший игрок «Динамо» и «Оренбурга» Нехайчик вернулся в БАТЭ

Sport24.ru 08:46
Армия и оружие

Ветеран РВСН рассказал о принципе работы «ядерной кнопки»

Ветеран Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) Вооруженных сил РФ Юрий Чмутин рассказал в интервью «Московскому комсомольцу», как устроен принцип работы «ядерной кнопки».
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Экономика

Reuters узнал о передаче иностранцам контроля над нефтью в Венесуэле

Венесуэльская компания PDVSA позволила своим зарубежным партнерам получить контроль над нефтяными месторождениями, и теперь они занимаются их разработкой, сообщает агентство Reuters со ссылкой на бывшего министра нефтяной промышленности Рафаэля Рамиреса.
РБК 04:09
Общество

Синоптики предупредили о погодных аномалиях по всей России

Почти вся территория России находится под влиянием атлантического циклона, который стал причиной аномального тепла, сообщили в Гидрометцентре.
РИА Новости 08:27
Хоккей

Ковальчук стал хоккеистом канадского «Монреаля»

Российский нападающий Илья Ковальчук подписал контракт с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Монреаль Канадиенс».
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Происшествия

Шестилетняя россиянка пожаловалась соседке на педофила

В сети появилось видео, на котором шестилетняя девочка из Екатеринбурга жалуется на приставания со стороны сожителя своей матери.
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Космос

Большое Красное Пятно Юпитера оказалось живучим

По мнению ученого, наблюдаемые изменения конфигурации атмосферного антициклона связаны со слиянием с более мелкими вихревыми образованиями, при которых возникают точки застоя, в которых скорость потока сначала резко снижается, а затем возрастает.
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Росстандарт опубликовал список АЗС, где продают некачественное топливо

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РИА Новости вчера в 04:39
Политика

В Совфеде прокомментировали отказ Дуды ехать в Израиль из-за Путина

Дуда не примет участие в World Holocaust Forum в Израиле из-за присутствия на нем президента России Владимира Путина, сообщило ранее одно из крупнейших польских изданий Gazeta Wyborcza.
РИА Новости вчера в 11:06
Политика

Медведчук заявил о возможном дефолте на Украине в 2020 году

Глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил о возможном дефолте на Украине в 2020 году.
RT на русском 09:51
Общество

Синоптик рассказал о погоде в Москве в январе

Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал о погоде в столице в январе.
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Общество

На Южно-Украинской АЭС произошло автоматическое отключение энергоблока

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Математики придумали, как избавить мегаполисы от пробок

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В Кировской области рассказали о работе «Дружин здоровья» в 2019 году

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Общество

Выигрышный лотерейный билет на миллиард рублей купили в Подмосковье

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Политика

Жители Москвы несут цветы к посольству Ирана после гибели Сулеймани

Генерал был убит 3 января в результате авиаудара американских ВВС по аэропорту в Багдаде.
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Вышел дублированный трейлер «Тихого места 2»

В Сети появился русский трейлер триллера «Тихое место 2», который рассказывает о вторжении монстров, приведшему почти к полному уничтожению человечества.
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Комедия «Холоп» собрала в прокате более миллиарда рублей

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Рубль дорожает относительно доллара и евро

Курс доллара к рублю уменьшился на 15 копеек до 61,83 рубля. Курс евро также снизился на 43 копейки и достиг 69,04 рубля, пишет РИА Новости.
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Спорт

WADA определило размер взноса для России на 2020 год

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) обязало Россию в 2020 г. выплатить обязательный взнос в размере $1,16 млн, говорится в документе, размещенном на сайте организации.
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Производитель Superjet подал иск к «ИрАэро» почти на миллиард рублей

В Арбитражный суд Москвы поступил иск от производителя самолетов Sukhoi Superjet 100 компании "Гражданские самолеты Сухого" (ГСС), которая намерена отсудить у авиакомпании "ИрАэро" из Иркутска почти миллиард рублей, информация об этом содержится в картотеке арбитражных дел.
РИА Новости вчера в 16:26
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Елена Николаевна Батурина
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Российский предприниматель, филантроп и меценат. Елена Батурина владела крупной инвестиционно-строительной корпорацией «Интеко», а также акциями Газпрома и Сбербанка. Продав «Интеко», в 2011 году Елена Батурина перенесла свой бизнес за рубеж.
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