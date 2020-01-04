Общество

ВедомостиВедомостиА1 Фридмана заявила о правах требования долга с Елены Батуриной

Инвестиционное подразделение «Альфа-Групп» — А1 — приобрело права требования 3,2 млрд руб. долга с бывшего вице-президента «Интеко» Виктора Батурина, заявил РБК представитель А1.
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Структура Фридмана заявила о правах требования долга с Елены Батуриной

A1, инвестиционное подразделение «Альфа-Групп», приобрела права требования долга в размере 3,2 млрд руб. к бывшему вице-президенту «Интеко» Виктору Батурину, сообщил РБК представитель A1.
РБК05:36

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Структура Фридмана заявила о правах требования долга с Елены Батуриной

РБК05:36

Структура «Альфа-Групп» заявила о правах требования долга с богатейшей россиянки Елены Батуриной

Forbes07:41

Инвестиционное подразделение «Альфа-Групп» владеет правами требования долга к Виктору Батурину

Эхо Москвы08:03

А1 Фридмана заявила о правах требования долга с Елены Батуриной

Ведомости06:56

Структура миллиардера Фридмана намерена взыскать долг с вдовы Лужкова

URA.Ru08:12

Компания Фридмана хочет взыскать с Батуриных 3,2 млрд рублей. Ранее представители миллиардера отрицали «рейдерскую атаку» на вдову Лужкова

Фонтанка.Ру07:19

Структура Михаила Фридмана заявила о правах требования долга с Елены Батуриной

Дождь07:19
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Политика

Гозман поблагодарил американцев за убийство Сулеймани

Прозападный российский политик Леонид Гозман поблагодарил США за убийство иранского генерала Касема Сулеймани.
Взгляд.ру вчера в 17:55
Политика

Лавров и Зариф обсудили обстановку в регионе после убийства Сулеймани

"Мохаммад Джавад Зариф и Сергей Лавров несколько минут назад обсудили по телефону развитие ситуации в регионе и мире после убийства генерала Касема Сулеймани", - говорится в сообщении МИД Ирана.
РИА Новости 07:22
Энергетика

Белоруссия договорилась о закупке российской нефти без премии к цене

«Сегодня оформляются документы с российской компанией на прокачку первой партии нефти, закупаемой по цене без премии»,— говорится в сообщении «Белнефтехима».
Коммерсантъ 07:40
Политика

Парламент востока Ливии проголосовал за разрыв отношений с Турцией

Заседающий на востоке Ливии в Бенгази парламент единогласно проголосовал за разрыв отношений с Турцией.
RT на русском 07:44
Армия и оружие

Постпред Ирана в ООН назвал убийство Сулеймани объявлением войны

Иранский постпред в ООН Маджид Тахт-Раванчи считает, что, убив генерала Касема Сулеймани, американская сторона объявила о начале войны, сообщает CNN.
Газета.Ru вчера в 21:46
Спорт

Устюгов завоевал серебро в спринте «Тур де Ски»

Российский лыжник Сергей Устюгов завоевал серебро в спринте классическим стилем в рамках этапа «Тур де Ски» в итальянском Валь-ди-Фьемме.
Lenta.ru 07:17
Культура

«Ирония судьбы» не помогла «Россия 1» обойти Первый канал в Новый год

Показ популярной отечественной мелодрамы «Ирония судьбы» не помог телеканалу «Россия 1» статья самым популярным телевизионным вещателем 31 декабря 2019 года.
OvideO.ru 08:33
Гаджеты

Biostar опубликовала первое изображение материнской платы на Intel Z490

В целом же публикация тизерного изображения компанией Biostar указывает на скорый выход данной материнской платы, а соответственно, уже довольно скоро выйдут и процессоры Intel Comet Lake-S.
3DNews вчера в 16:19
Политика

Путин поднимет вопрос бедности в послании к Федеральному собранию

Президент России Владимир Путин собирается в послании к Федеральному собранию поднять проблему снижения доходов населения.
Известия 05:50
Политика

В США заявили о временном преимуществе России на Ближнем Востоке из-за смерти Сулеймани

Корреспондент телеканала CNN в Москве Мэтью Чанс выразил мнение, что после убийства американскими войсками иранского генерала Касема Сулеймани позиции России на Ближнем Востоке укрепились, но, по его словам, это лишь временное преимущество.
Взгляд.ру 07:45
Наука

Ученые нашли способ повысить эффективность вакцины от туберкулеза

Журнал Nature опубликовал результаты нового исследования, в рамках которого ученые из США установили, что внутривенное введение традиционной вакцины от туберкулеза способно существенно увеличить ее эффективность.
Ferra 02 января в 06:30
Общество

Росстандарт опубликовал список АЗС с некачественным топливом

В Росстандарте составили список автозаправочных станций, которые в 2019 году на территории России допустили нарушения требований к качеству топлива.
RT на русском вчера в 07:15
Политика

Львовский журналист признал Киев «второсортной Москвой»

Львовский журналист Павел Зубюк сравнил Москву и Киев, назвав при этом столицу Украины "второсортной" Москвой, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 07:53
Экономика

Reuters узнал о передаче иностранцам контроля над нефтью в Венесуэле

Венесуэльская компания PDVSA позволила своим зарубежным партнерам получить контроль над нефтяными месторождениями, и теперь они занимаются их разработкой, сообщает агентство Reuters со ссылкой на бывшего министра нефтяной промышленности Рафаэля Рамиреса.
РБК 04:09
Технологии

Мессенджер Google Allo причислили к вредоносным на Android-смартфонах

Мессенджер Google Allo причислили к вредоносным на Android-смартфонах, поскольку проект закрыт с марта 2019 года, а юзеры продолжают пользоваться приложением.
Актуальные Новости вчера в 11:03
Политика

В 2017 году Трамп пропустил звонок Путина

Глава Белого дома Дональд Трамп в 2017 году подверг публичной критике тогдашнего директора Разведывательного управления Минобороны Майкла Флинна и других высокопоставленных сотрудников администрации президента за то, что они не сказали о звонке президента России Владимира Путина.
Газета.Ru 01:20
Футбол

«Бавария» заключила контракт с футболистом «Шальке» Нюбелем

Соглашение с 23-летним Нюбелем рассчитано на пять лет. Нюбель выступает за "Шальке" с 2015 года.
ТАСС Спорт 06:35
Политика

Слухи о третьей мировой войне обрушили сайт призывной службы США

Российская газета 05:32
Политика

Украинский раскольник Епифаний заявил о претензиях на Почаевскую Лавру

Ранее раскольники «ПЦУ» захватили храм канонической УПЦ на западной Украине.
ИА Новороссия 08:07
Авто

Новые Duster, Logan и Sandero не будут гибридами

Автоновости дня вчера в 08:54
Шоу-бизнес

Светлану Лободу назвали «извращенкой» за «голый» клип с лошадью

Светлану Лободу раскритиковали за «голый» клип с лошадью, снятый на песню «Мира мало». Подписчики назвали артистку «извращенкой».
Актуальные Новости вчера в 10:55
Происшествия

На Чукотке нашли тело пропавшего после крупнейшей лавины сноубордиста

Спортсмен-экстремал пропал 22 декабря после схода крупнейшей за последние 35 лет лавины. Перед спуском он успел позвонить своим знакомым.
Российская газета 05:55
Шоу-бизнес

47-летняя Кэмерон Диаз впервые стала мамой

"Очень плохая училка" 47-летняя актриса Кэмерон Диаз написала в своем Instagram, что у нее с гитаристом рок-группы Good Charlotte Бенджи Мэддена родилась дочь Рэддикс.
Московский Комсомолец вчера в 14:26
Политика

В Совфеде прокомментировали отказ Дуды ехать в Израиль из-за Путина

Дуда не примет участие в World Holocaust Forum в Израиле из-за присутствия на нем президента России Владимира Путина, сообщило ранее одно из крупнейших польских изданий Gazeta Wyborcza.
РИА Новости вчера в 11:06
Армия и оружие

Новый авиаудар был нанесен по колонне шиитского ополчения в Багдаде

По информации иракского телеканала Сумария со ссылкой на источник в службе безопасности, на севере Багдада с воздуха была атакована колонна машин, в которой ехали представители медицинской службы шиитского ополчения Ирака «Аль-Хашед Аш-Шааби».
Страна Советов on-line 07:00
Хоккей

Ковальчук подписал контракт с клубом НХЛ «Монреаль»

Российский хоккеист Илья Ковальчук подписал соглашение с клубом «Монреаль», сообщает пресс-служба.
Коммерсантъ вчера в 13:59
Авто

Названы способы ускорить прогрев машины зимой

Эксперт журнала «За рулем» Алексей Ревин назвал шесть способов ускорить прогрев двигателя и салона автомобиля зимой.
Автоновости дня 02 января в 00:26
Происшествия

Никас Сафронов обвинил двух женщин в шантаже

Модель Марина Рудницкая обвинила художника в изнасиловании, однако не стала обращаться в полицию.
News.ru 08:27
Хоккей

О чём говорят перед полуфиналом МЧМ по хоккею Россия — Швеция

Другой известный специалист Юрий Новиков назвал матч между Россией и Швецией "скрытым финалом".
RT на русском 00:30
Общество

После убийства иранского генерала выросли цены на нефть

Эксперты агентства Bloomberg полагают, что рост цен на нефть связан с новостями об убийстве главы спецподразделения «Кудс» иранского Корпуса стражей революции генерал Касема Сулеймани.
Аргументы и Факты вчера в 00:52
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Елена Николаевна Батурина
Российский предприниматель
Российский предприниматель, филантроп и меценат. Елена Батурина владела крупной инвестиционно-строительной корпорацией «Интеко», а также акциями Газпрома и Сбербанка. Продав «Интеко», в 2011 году Елена Батурина перенесла свой бизнес за рубеж.
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Виктор Николаевич Батурин
Российский бизнесмен
Российский бизнесмен, продюсер, старший брат Елены Батуриной.
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