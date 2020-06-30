Экономика

КоммерсантъКоммерсантъА1 займется поиском активов экс-владельца Межпромбанка Пугачева

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) заключило соглашение с компанией А1 (входит в «Альфа-групп») для помощи в поиске активов бывшего владельца Межпромбанка Сергея Пугачева.
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Поиском зарубежных активов экс-владельца Межпромбанка Пугачёва займётся А1

News.ru05:52

Поиском вкладов экс-банкира Пугачёва займётся компания А1

REGNUM04:42

А1 займется поиском активов экс-владельца Межпромбанка Пугачева

Коммерсантъ04:40

Структура Фридмана и партнеров займется поиском активов экс-банкира Пугачева

Forbes04:17

Структура «Альфа-групп» займется поиском активов банкира Сергея Пугачева

Интерфакс03:45

А1 займется поиском активов беглого банкира Сергея Пугачева

Ведомости03:01

АСВ наняло А1 для зарубежных споров с экс-банкиром Пугачевым

РБК02:49
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Политика

Путин и Лукашенко открыли памятник Советскому солдату

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ЦСКА победил «Спартак» в московском дерби чемпионата России по футболу

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Бывший бухгалтер «Седьмой студии» Нина Масляева приговорена к двум годам и трем месяцам колонии по делу о хищении бюджетных средств.
Известия 14:22
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Происшествия

В Люберцах на чердаке дома найдены мертвыми трое подростков

В Люберцах на чердаке дома найдены тела трех подростков. В настоящее время следователи выясняют обстоятельства их смерти.
Вести.Ru 15:00
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Общество

Космонавт Иванишин проголосовал по поправкам к Конституции с МКС

RT на русском 14:55
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Политика

Минтранс опроверг сообщение об открытии рейсов в Турцию с 15 июля

О возобновлении авиасообщения с Турцией с 15 июля речи не идет, заявил журналистам министр транспорта Евгений Дитрих.
РИА Новости 05:57
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Политика

Помпео призовет членов СБ ООН продлить оружейное эмбарго против Ирана

Госсекретарь Соединенных Штатов Майк Помпео во вторник, 30 июня, выступит на заседании Совета безопасности ООН в Нью-Йорке по вопросу истекающего оружейного эмбарго против Ирана.
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Политика

Путин выступит с обращением к гражданам

30 июня около 14:00 глава государства выступит с телеобращением к гражданам.
Российская газета 05:28
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Политика

Белорусский ЦИК сократил оппозицию Лукашенко до пяти человек

Лукашенко и пять оппонентов 30 июня ЦИК Белоруссии объявил окончательные результаты проверки подписей, которые были сданы участниками президентской кампании в республике.
РБК 15:43
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Футбол

Тренеру «Барселоны» посоветовали посадить Месси в запас

Газета.Ru 08:47
Футбол

«Сельта» Смолова потерпела разгромное поражение от «Мальорки»

"Сельта", за которую выступает футболист сборной России Федор Смолов, на выезде проиграла "Мальорке" в матче 33-го тура чемпионата Испании.
РИА Новости 15:39
Здоровье

Диетолог Соломатина назвала продукты, без которых нельзя похудеть

ToDay News Ufa 28 июня в 16:13
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Общество

Явка на онлайн-голосование по поправкам к Конституции составила 93%

Явка на электронное голосование по поправкам к Конституции составила 93,2%, передает ТАСС.
Газета.Ru 15:05
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Происшествия

Врачи сообщили о гибели 13 человек в результате взрыва в Тегеране

Тринадцать человек погибли в результате пожара и взрыва в одном из медицинских центров в Тегеране, сообщил агентству Fars руководитель столичной скорой помощи Пейман Сабериан.
РИА Новости 15:03
Футбол

«Брайтон» – «МЮ» – 0:2. Фернандеш забил. Онлайн-трансляция

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча.
Sports.ru 05:13
Происшествия

В Гусь-Хрустальном загорелось здание дома культуры

По данным экстренной службы, пожар начался в 21:16. Загорелась кровля дома культуры. Из-за чего именно это произошло, пока не известно.
Вести.Ru 15:45
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Авто

В Японии протестировали российский внедорожник UAZ Hunter

Журналист японского издания The Best Car протестировал российский внедорожник UAZ Hunter.
Деловое.ТВ 10:44
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Энергетика

«Газпром» перечислил $1,5 млрд польской PGNiG по решению суда

"Газпром экспорт" перечислил польской PGNiG $1,5 млрд по решению Стокгольмского арбитража, передает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу российской компании.
Газета.Ru 13:49
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Политика

Посольство РФ направило в Госдеп ноту после публикаций о талибах

Посольство РФ в Вашингтоне обратилось в американские правоохранительные органы, а также в Госдеп с требованием расследовать случаи угроз дипломатам из России после публикаций в New York Times информации о якобы связи российский властей с одной из крупнейших международных террористических организаций "Талибан" (запрещена в РФ).
Газета.Ru 15:24
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Политика

Сайт Общественной палаты РФ подвергся DDoS-атаке хакеров

Злоумышленники устроили DDoS-атаку на сайт Общественной палаты России и общественного наблюдения.
Экономика сегодня 14:52
Политика

Путин подписал указ о призыве на военные сборы

Президент России Владимир Путин подписал указ о призыве запасников на военные сборы.
Lenta.ru вчера в 08:52
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Армия и оружие

Скачок уровня радиации в Европе связали с испытаниями «Буревестника»

Зафиксированный в Северной Европе скачок уровня радиации может быть связан с испытаниями в России крылатой ракеты «Буревестник», оснащенной ядерным двигателем.
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Футбол

Российский голкипер Митрюшкин покинул футбольный клуб «Сьон»

Российский вратарь Антон Митрюшкин покинул швейцарский футбольный клуб "Сьон", сообщается на сайте команды.
РИА Новости 14:12
Армия и оружие

В бой вступили адвокаты. Пропагандистские версии гибели малайзийского «Боинга» нидерландское следствие последовательно отвергает

Уголовный процесс по делу о крушении над Донбассом малайзийского «Боинга» рейса МН17 обещает быть долгим.
Новая газета 08:14
Происшествия

В Анапе погиб восьмилетний мальчик, которого засыпало песком на пляже

Восьмилетний мальчик умер после того, как его засыпало песком на пляже вблизи Анапы.
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Общество

«Умный» учет электричества поможет сэкономить 70-80 млрд рублей в год

"Интеллектуальный" учет электроэнергии в стране позволит снизить её потери на 70-80 миллиардов рублей в год, говорится в сообщении Минэнерго РФ.
РИА Новости 08:30
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Аниту Цой госпитализировали с коронавирусом в Москве

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Бывший российский банкир, собственник Межпромбанка, предприниматель, международный инвестор, государственный деятель. С 2014 года находится в международном розыске и скрывается во Франции, натурализированным гражданином которой является, отказавшись от гражданства России в 2012 году.
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