Экономика

КоммерсантъКоммерсантъА1 займется поиском активов экс-владельца Межпромбанка Пугачева

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) заключило соглашение с компанией А1 (входит в «Альфа-групп») для помощи в поиске активов бывшего владельца Межпромбанка Сергея Пугачева.
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Поиском зарубежных активов экс-владельца Межпромбанка Пугачёва займётся А1

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Поиском вкладов экс-банкира Пугачёва займётся компания А1

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Структура Фридмана и партнеров займется поиском активов экс-банкира Пугачева

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АСВ наняло А1 для зарубежных споров с экс-банкиром Пугачевым

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Мишустин поручил повысить оклады сотрудникам силовых ведомств

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Проезд первого грузового поезда по Крымскому мосту сняли на видео. На кадрах показано, как состав въезжает в тоннель.
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«Ак Барс» планирует сыграть три товарищеских матча в Москве в августе.
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Евросоюз не включил Россию в список стран, для которых с 1 июля откроются границы ЕС.
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Биржевая цена бензина Аи-95 третий день подряд обновила рекорд

Биржевая цена бензина Аи-95 обновила исторический рекорд во вторник 30 июня третий торговый день подряд — после понедельника 29 июня, и после рекорда в пятницу 26 июня.
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В Петербурге состоялась официальная церемония, посвященная началу строительства южнокорейской Hyundai Motor завода по выпуску двигателей ООО "Хёндэ ВИА Рус", сообщила администрация Северной столицы.
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Сергей Пугачев
Российский предприниматель
Бывший российский банкир, собственник Межпромбанка, предприниматель, международный инвестор, государственный деятель. С 2014 года находится в международном розыске и скрывается во Франции, натурализированным гражданином которой является, отказавшись от гражданства России в 2012 году.
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