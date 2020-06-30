Экономика
КоммерсантъА1 займется поиском активов экс-владельца Межпромбанка Пугачева
Агентство по страхованию вкладов (АСВ) заключило соглашение с компанией А1 (входит в «Альфа-групп») для помощи в поиске активов бывшего владельца Межпромбанка Сергея Пугачева.
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В Москве погиб 40-летний актер из сериала «Интуиция» Максим Парфенов
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РИА Новости 28 июня в 18:20
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Президент России Владимир Путин подписал указ о призыве запасников на военные сборы.
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В Екатеринбурге возобновят работу летние веранды кафе и ресторанов
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В сравнении с началом 2020-го подорожание составило 5% — в декабре 2019-го средняя цена на обручальные кольца составляла 3508 рублей за грамм.
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Проезд первого грузового поезда по Крымскому мосту сняли на видео. На кадрах показано, как состав въезжает в тоннель.
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Общество
Минпросвещения подтвердило начало учебного года в школах 1 сентября
Ученики пойдут в школу 1 сентября, заявил министр просвещения России Сергей Кравцов в эфире «Россия 24».
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