Экономика

КоммерсантъКоммерсантъА1 займется поиском активов экс-владельца Межпромбанка Пугачева

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) заключило соглашение с компанией А1 (входит в «Альфа-групп») для помощи в поиске активов бывшего владельца Межпромбанка Сергея Пугачева.
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Структура Фридмана и партнеров займется поиском активов экс-банкира Пугачева

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Поиском вкладов экс-банкира Пугачёва займётся компания А1

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АСВ наняло А1 для зарубежных споров с экс-банкиром Пугачевым

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В Китае обнаружили новый штамм свиного гриппа, грозящий пандемией

Пекин, 30 июня 2020, 15:38 — REGNUM Новый штамм свиного гриппа, способный передаваться от человека к человеку и даже вызвать пандемию, обнаружен на нескольких китайских фермах.
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Семья туристов оставила троих сыновей играть на пляже, в результате самого младшего из братьев закопали в песок с головой, рассказал во вторник, 30 июня, источник издания «Анапское Черноморье» в правоохранительных органах.
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В деле о ДТП с участием Ефремова появился новый потерпевший

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Национальный совет по электронным СМИ (NEPLP) Латвии решил запретить трансляцию в стране семи телеканалов группы RT.
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Hyundai Motor начала в Петербурге строительство завода двигателей

В Петербурге состоялась официальная церемония, посвящена начала строительства южнокорейской Hyundai Motor завода по выпуску двигателей ООО "Хёндэ ВИА Рус", сообщила администрация Северной столицы.
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Минтранс опроверг сообщение об открытии рейсов в Турцию с 15 июля

О возобновлении рейсов из России в Турцию с 15 июля речи не идет, называть даты возобновления международного авиасообщения в данный момент преждевременно, сообщил журналистам министр транспорта Российской Федерации Евгений Дитрих.
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Энергетика

Оптовая цена бензина Аи-95 вновь обновила рекорд

Оптовая цена автомобильного бензина марки "Премиум-95" (Аи-95) на торгах Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ) второй день подряд обновила рекорд и достигла 57,81 тыс. руб. за тонну, что на 0,2% выше предыдущего значения, следует из данных торгов.
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В Москве погиб 40-летний актер из сериала «Интуиция» Максим Парфенов

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Минтруд объяснил порядок новых выплат в 10 тыс. рублей на детей

В Минтруде рассказали, как будут перечислять новую единовременную выплату в десять тысяч рублей на детей до 16 лет.
РИА Новости 28 июня в 18:20
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Путин подписал указ о призыве на военные сборы

Президент России Владимир Путин подписал указ о призыве запасников на военные сборы.
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Летние веранды кафе и ресторанов смогут возобновить работу в Свердловской области с 1 июля, сообщил губернатор Евгений Куйвашев.
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Прокурор по делу MH17 представил доказательства запуска «Бука»

Дубинский же в свою очередь провел телефонный разговор с еще одним фигурантом дела, Олегом Пулатовым, спросив у него о запуске.
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Авто

Kia остановила продажи кроссовера Kia Seltos в России

Отмечается, что российские дилеры получили письма, в которых речь идет о временном прекращении реализации авто.
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Экономика

Ювелиры предупредили о возможном подорожании золотых украшений на 30%

В сравнении с началом 2020-го подорожание составило 5% — в декабре 2019-го средняя цена на обручальные кольца составляла 3508 рублей за грамм.
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2 июля Ubisoft представит свою королевскую битву

Компания Ubisoft запустила сайт Hyper Scape — футуристичной королевской битвы.
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Транспорт

Проезд грузового поезда по Крымскому мосту попал на видео

Проезд первого грузового поезда по Крымскому мосту сняли на видео. На кадрах показано, как состав въезжает в тоннель.
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Минпросвещения подтвердило начало учебного года в школах 1 сентября

Ученики пойдут в школу 1 сентября, заявил министр просвещения России Сергей Кравцов в эфире «Россия 24».
РБК 03:08
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В июле подписчики PS Plus получат три бесплатных игры

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Военнослужащим и силовикам РФ повысят оклады на 3%

Оклады российских военнослужащих и сотрудников силовых структур повысятся на 3% с 1 октября 2020 года.
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Как меняются меры по борьбе с коронавирусом в Хакасии с 1 июля

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Отстраненный от должности начальник Владимирского юридического института Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России генерал-майор внутренней службы Сергей Бабурин отправлен в СИЗО.
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Сергей Пугачев
Российский предприниматель
Бывший российский банкир, собственник Межпромбанка, предприниматель, международный инвестор, государственный деятель. С 2014 года находится в международном розыске и скрывается во Франции, натурализированным гражданином которой является, отказавшись от гражданства России в 2012 году.
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