Экономика

КоммерсантъКоммерсантъА1 займется поиском активов экс-владельца Межпромбанка Пугачева

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) заключило соглашение с компанией А1 (входит в «Альфа-групп») для помощи в поиске активов бывшего владельца Межпромбанка Сергея Пугачева.
Читать в источнике
Комментировать12

Подробнее о событии

Поиском зарубежных активов экс-владельца Межпромбанка Пугачёва займётся А1

News.ru05:52

АСВ наняло А1 для зарубежных споров с экс-банкиром Пугачевым

РБК02:49

А1 займется поиском активов экс-владельца Межпромбанка Пугачева

Коммерсантъ04:40

Структура Фридмана и партнеров займется поиском активов экс-банкира Пугачева

Forbes04:17

Структура «Альфа-групп» займется поиском активов банкира Сергея Пугачева

Интерфакс03:45

А1 займется поиском активов беглого банкира Сергея Пугачева

Ведомости03:01

Поиском вкладов экс-банкира Пугачёва займётся компания А1

REGNUM04:42
Показать все источники
Автоматически обработано 7246 источников, обновлено в 09:53, Ашберн
Экономика

Аналитики Sohu высоко оценили маневр России с госдолгом США

Эксперты китайского издания Sohu объяснили решение повысить вовлеченность Москвы в госдолг США, несмотря на активную дедолларизацию.
NewInform 09:01
17
Политика

Шахтёры объявили бессрочный протест в центре Киева

С сегодняшнего дня украинские шахтеры начали бессрочную акцию протеста в правительственном квартале в Киеве.
Rusvesna.su 05:51
Политика

Владимир Путин выступит с обращением к россиянам

В прошлый раз глава государства обратился к россиянам ровно неделю назад.
РИА Новости 05:40
6,6K
Политика

Кадыров выступил за избрание Путина пожизненным президентом

Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал всех жителей республики не лениться, а проголосовать за поправки в Конституцию и напомнил, что всегда выступал за избрание Владимира Путина пожизненным президентом.
РБК 09:43
52
Происшествия

В Анапе погиб восьмилетний мальчик, которого засыпало песком на пляже

ТАСС 09:33
169
Общество

Заболевший лейкемией Олег Тиньков заразился коронавирусом

REGNUM 08:30
145
Авто

Новый кроссовер Suzuki XL6 выходит на мировой рынок

Компания Suzuki выводит свой новый трехрядный вседорожник XL6 на глобальный рынок, и уже в нынешнем году он будет доступен в Китае, ЮАР и в большинстве стран АСЕАН.
Picsnews.net 02:24
3
Финансы

Курс доллара на Московской бирже превысил 71 рубль впервые с мая

Цена барреля Brent на лондонской бирже ICE опустилась ниже 41 доллара, потеряв за день 1,7%.
Российская газета 08:37
281
Политика

Владимир Путин подписал указ о военных сборах в 2020 году

Президент России Владимир Путин подписал указ о призыве граждан, пребывающих в запасе, на военные сборы.
Prooren.ru 01:28
4,1K
Общество

В Карелии отменили изоляцию для приезжих из других регионов России

Губернатор Карелии Артур Парфенчиков подписал распоряжение об отмене двухнедельной изоляции для приезжих из других регионов России.
Известия 09:49
8
Политика

Президент Венесуэлы объявил о высылке посла Евросоюза

Мадуро объяснил своё решение тем, что в понедельник, 29 июня, европейские чиновники ввели санкции против Венесуэлы.
ГЛАС.RU 02:18
13
Футбол

«Вечно благодарен». Гарай попрощался с «Валенсией»

Защитник «Валенсии» Эсекьель Гарай попрощался с испанским клубом.
Бомбардир.ру 08:45
Общество

Глава ВОЗ заявил об ускорении пандемии коронавируса

Речи о завершении пандемии не идет, сказал глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус, пишет ТАСС.
BFM.ru вчера в 12:21
2K
Авто

Hyundai Motor начала в Петербурге строительство завода двигателей

В Петербурге состоялась официальная церемония, посвященная началу строительства южнокорейской Hyundai Motor завода по выпуску двигателей ООО "Хёндэ ВИА Рус", сообщила администрация Северной столицы.
Деловое.ТВ 06:30
29
Политика

Путин и Лукашенко открыли мемориал Советскому солдату под Ржевом

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко приняли участие в открытии памятника Советскому солдату под Ржевом.
Газета.Ru 09:20
639
Происшествия

В Москве погиб 40-летний актер из сериала «Интуиция» Максим Парфенов

Российская газета 06:54
68
Общество

Площадь разлива нефти на Химкинском водохранилище увеличилась

Площадь разлива нефти на Химкинском водохранилище в Подмосковье увеличилась почти до 23 тысяч квадратных метров, сообщили в Федеральном агентстве водных ресурсов.
РИА Новости вчера в 12:19
24
Общество

РСТ надеется на открытие туристического сезона в Абхазии с 15 июля

По сообщениям СМИ, Штаб по защите населения от коронавируса в Абхазии поручил ведомствам проработать вопрос открытия туристического сезона с середины июля.
Агентство Москва 05:59
25
Общество

В Пермском крае продлили ограничения до 14 июля

Власти Пермского края продлили ограничения, введенные 2 апреля в целях борьбы с распространением коронавируса, до 14 июля, ограничения касаются проведения культурно-массовых мероприятий, занятий фитнесом, работы физкультурно-оздоровительных центров и бассейнов, а также фудкортов в торговых центрах.
ТАСС 07:59
44
Происшествия

Взрыв в Киеве: Пострадавшим раздали жилье, в которое они не могут попасть

Евразия Daily 03:35
Общество

Минпросвещения подтвердило начало учебного года в школах 1 сентября

Ученики пойдут в школу 1 сентября, заявил министр просвещения России Сергей Кравцов в эфире «Россия 24».
РБК 03:08
1,1K
Автоспорт

Сироткин вновь стал резервным пилотом команды «Формулы-1» Renault

Интерфакс-Спорт 06:47
Политика

В сенате США предложили выкупить С-400 у Турции

Вашингтон может выкупить у Турции зенитные ракетные системы (ЗРС) С-400 российского производства в рамках законодательных инициатив, предложенных в сенате на прошлой неделе, сообщает Defense News.
Газета.Ru 04:11
1K
Политика

Россия не вошла в список стран, которым ЕС откроет границу с 1 июля

ЕС определил список стран, с которыми рекомендовано открыть границы с 1 июля, Россия, США, Бразилия в него не вошли - заявление Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
РИА Новости 09:43
1
Армия и оружие

ДНР сообщила об уничтожении бойцов ВСУ после обстрела окраин Донецка

Экономика сегодня 03:37
Политика

Разведка США не подтвердила сообщений о России и талибах

Президент США Дональд Трамп не был проинформирован об утверждениях о приписываемых России попытках предлагать афганским боевикам денежные вознаграждения за убийства американских военнослужащих в связи с тем, что данные сообщения не были подтверждены американской разведкой.
ТАСС 08:56
Авто

Kia остановила продажи кроссовера Kia Seltos в России

Отмечается, что российские дилеры получили письма, в которых речь идет о временном прекращении реализации авто.
Evo-rus.com вчера в 13:44
66
Футбол

Дзюба пригласил на матч мальчика, который помогает сиротам

ProstoProSport 08:27
Происшествия

Главврач объяснил найденные мешки для трупов у больницы в Коммунарке

Lenta.ru 05:58
1,1K
Общество

Военнослужащим и силовикам РФ повысят оклады на 3%

Оклады российских военнослужащих и сотрудников силовых структур повысятся на 3% с 1 октября 2020 года.
Известия 06:33
1,2K
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Сергей Пугачев
Российский предприниматель
Бывший российский банкир, собственник Межпромбанка, предприниматель, международный инвестор, государственный деятель. С 2014 года находится в международном розыске и скрывается во Франции, натурализированным гражданином которой является, отказавшись от гражданства России в 2012 году.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное