РИА НовостиABC News Albania: следствие допустило, что российских туристов в Албании могли убитьРоссийские туристы, которых нашли мертвыми в сауне албанского отеля, ничего не употребляли после возвращения из северомакедонского города Охрид, сообщает телеканал ABC News Albania со ссылкой на результаты экспертизы.РИА НовостиТелеканал ABC News Albania также сообщил, что эксперты считают маловероятной гибель четверых россиян от удушья.ПрофильТела четырех человек обнаружили в сауне отеля в поселке Керрет округа Кавая вечером 15 октября.РИА НовостиКонсульский отдел посольства России в Албании выясняет подробности случившегося.РИА НовостиЧитать далееСвернутьSmotrim.ruSmotrim.ruПятый каналРЕН ТВГлагоLЦарьградИА Красная ВеснаНародные новостиФАНLife.ruNewInformГазета.RuРЕН ТВРамблерРоссийский ДиалогКурьер. Среда. БердскКомсомольская правдаВечерняя МоскваПолитика СегодняТелеканал 360°AnewsПрофильA42.RUПодробнее о событииВ албанском отеле не стали комментировать гибель россиянГазета.Ru09:56В Албании предположили, что четверых российских туристов, найденных в сауне, могли убитьLenta.ru05:11Шокирующую версию загадочной гибели в отеле Албании российских туристов выдвинула полицияКурьер. Среда. Бердск06:14СМИ рассказали о версии убийства российских туристов в АлбанииРамблер07:09Отель в Албании отказался комментировать смерть российских туристовРЕН ТВ07:49Появилась новая версия гибели российских туристов в АлбанииNews.ru05:47Отель в Албании отказался комментировать гибель туристов из РоссииИзвестия08:17Показать ещёОценить53Поделиться