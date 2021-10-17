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ABC News Albania: следствие допустило, что российских туристов в Албании могли убить

Российские туристы, которых нашли мертвыми в сауне албанского отеля, ничего не употребляли после возвращения из северомакедонского города Охрид, сообщает телеканал ABC News Albania со ссылкой на результаты экспертизы.
РИА Новости
Телеканал ABC News Albania также сообщил, что эксперты считают маловероятной гибель четверых россиян от удушья.
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Тела четырех человек обнаружили в сауне отеля в поселке Керрет округа Кавая вечером 15 октября.
РИА Новости
Консульский отдел посольства России в Албании выясняет подробности случившегося.
РИА Новости

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