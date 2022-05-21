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ABC News: европейцев шокировал скачок цен, вызванный санкциями против России

Конфликт на Украине ускорил инфляцию в Европе и мире, из-за чего цены на энергоносители, материалы и продукты питания растут невиданными десятилетия темпами, пишет ABC News.
РИА Новости
Основной причиной инфляции в Европе, как отметили в издании, стал стремительный рост цен на нефть и газ.
РИА Новости
"Покупателей шокируют ценники в продуктовых магазинах и на бензоколонках… Счета за электроэнергию также достигли рекордных показателей", — говорится в публикации.
РИА Новости
"Ожидается, что инфляция в этом году достигнет семи процентов в 27 странах ЕС, что способствует замедлению прогнозов роста", — считают авторы издания.
ПРАЙМ

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