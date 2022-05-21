Ракеты "Калибр" уничтожили в Житомирской области крупную партию вооружений и техники, доставленной из США и Европы для украинских военных, сообщил представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
Пациентка детской городской больницы №1 в Санкт-Петербурге с врожденной спинальной мышечной атрофией (СМА) благодаря фонду "Круг добра" получила для излечения препарат "Золгенсма" стоимостью 100 млн рублей, лекарство впервые использовали в медучреждении городского подчинения, сообщили в субботу в пресс-службе Смольного.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что его страна выступает против необдуманных санкций в отношении России, так как они сопоставимы с действием атомной бомбы и ведут к голоду и массовой миграции.
Сторонники бывшего председателя Социал-демократической партии Германии Оскара Лафонтена осудили высказывание главы МИД Анналены Бербок о России, так как, по их мнению, оно может обернуться серьезными последствиями для Берлина.
"В контексте ответных мер на постоянно вводимые США антироссийские санкции и в связи с поступающими запросами о персональном составе нашего национального стоп-листа МИД России публикует перечень американских граждан, которым закрыт въезд в Российскую Федерацию на постоянной основе", - говорится в заявлении, размещенном в субботу на сайте дипведомства.