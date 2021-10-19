Сергей Савельев, передавший правозащитникам большой видеоархив доказательств пыток в учреждениях ФСИН в интервью «Русской службе Би-би-си» сообщил, что во время пересадки в петербургском аэропорту «Пулково» его досмотрели и допросили.
ФБР и прокуратура Бруклина несколько лет вели расследования в отношении российского бизнесмена Олега Дерипаски, в домах родственников которого в США проводятся обыски, сообщает газета New York Times со ссылкой на источники, близкие к этим расследованиям.
Из-за обострившейся эпидемиологической ситуации с коронавирусом власти приняли решение о том, что с 25 октября 2021 года до 25 февраля 2022 года москвичи в возрасте старше 60 лет и граждане, страдающие хроническими заболеваниями, должны вновь соблюдать домашний режим.
14 октября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова проинформировала о том, что Москва ожидает приезда на следующей неделе делегации движения "Талибан" (запрещено в РФ) для участия в консультациях по Афганистану в московском формате, которые запланированы на 20 октября.