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ABC: самолет с 21 человеком на борту потерпел крушение в Техасе

Самолет, на борту которого находился 21 человек, упал в поле в округе Уоллер к западу от Хьюстона (штат Техас).
ТАСС
После крушения самолет практически развалился на части и загорелся.
РБК
Пассажиров и членов экипажа удалось эвакуировать, в больницу был доставлен лишь один пострадавший, сообщает местный телеканал Click2Houston.
Коммерсантъ
Впоследствии стало известно, что 21 пассажир покинул самолёт.
News.ru

С чего всё началось

Пилот Райан Макдональд в комментарии Сlick2houston
 рассказал, что командир корабля, «похоже, сделал все, что мог», и «его обучение окупилось», поскольку никто не погиб.

Подробнее о событии

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