Второй американский разведчик рассказал генеральному инспектору разведывательного сообщества США Майклу Аткинсону о разговоре президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского. Об этом сообщил в воскресенье телеканал ABC со ссылкой на адвоката осведомителя Марка Зейда.

ABC: второй разведчик рассказал о деталях разговора Трампа с Зеленским

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