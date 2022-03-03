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АБИИ приостанавливает выдачу кредитов России и Белоруссии

Азиатский банк инфраструктурных инвестиций (АБИИ, AIIB) приостановил весь бизнес, связанный с Россией и Белоруссией, в связи с конфликтом на Украине, пишет Financial Times.
Интерфакс
В заявлении уточняется, что АБИИ "активно изучает ситуацию" и будет тесно взаимодействовать с многосторонними организациями для оказания оперативной поддержки нуждающимся сторонам.
ТАСС
Помимо России и Китая, доли в банке принадлежат Индии (8,4%) и другим странам.
Forbes
AIIB был создан в 2016 году по инициативе Пекина для финансирования инфраструктурных проектов.
РБК

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АБИИ приостанавливает выдачу кредитов России и Белоруссии
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