ИнтерфаксАБИИ приостанавливает выдачу кредитов России и БелоруссииАзиатский банк инфраструктурных инвестиций (АБИИ, AIIB) приостановил весь бизнес, связанный с Россией и Белоруссией, в связи с конфликтом на Украине, пишет Financial Times.ИнтерфаксВ заявлении уточняется, что АБИИ "активно изучает ситуацию" и будет тесно взаимодействовать с многосторонними организациями для оказания оперативной поддержки нуждающимся сторонам.ТАССПомимо России и Китая, доли в банке принадлежат Индии (8,4%) и другим странам.ForbesAIIB был создан в 2016 году по инициативе Пекина для финансирования инфраструктурных проектов.РБКЧитать далееСвернутьРосбалтРосбалтАфиша DailyKonkurent.ruРБКПодробнее о событииАБИИ приостанавливает выдачу кредитов России и БелоруссииИнтерфаксвчера в 15:25Азиатский банк инфраструктурных инвестиций приостановил деятельность, связанную с РФ и БелоруссиейFinam.Ruвчера в 09:38Основанный властями Китая банк объявил об «уходе» из РоссииРЕН ТВвчера в 14:38Основанный Китаем банк объявил о прекращении работы с РоссиейForbesвчера в 14:31Основанный властями Китая банк объявил о прекращении работы с РоссиейРБКвчера в 12:53Китайский банк объявил о прекращении работы с РоссиейBanki Loansвчера в 15:13Азиатский инфраструктурный банк приостановил проекты, связанные с Россией и БелоруссиейТАССвчера в 06:49Показать ещёОценить472Поделиться