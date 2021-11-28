Будьте в Плюсе

АБК: недвижимость россиян-должников за рубежом стоит более миллиарда долларов

Наибольшая концентрация имущества состоятельных российских должников наблюдается в Испании, Великобритании, на Кипре и в США, следует из данных агентства (есть у РБК).
РБК
Стоимость зарубежной недвижимости россиян, чьи долги пытаются взыскать российские кредиторы, составляет не менее $1 млрд, оценило коллекторское агентство «АктивБизнесКонсалт» (АБК, дочерняя компания «Сбера»).
РБК
87% «испанских» должников женаты, 74% имеют детей.
Коммерсантъ
У 70% неплательщиков с британскими активами есть второе гражданство, у 22% — третье.
Ведомости

Подробнее о событии

АБК: недвижимость россиян-должников за рубежом стоит более миллиарда долларов
Lenta.ru06:08
Коллекторы «Сбера» составили портреты должников с активами за рубежом
РБК04:00
Самое цитируемое
«Сбер»: Россияне, скрывающие активы от кредиторов, предпочитают недвижимость в Испании, Великобритании и США, на Кипре
Эхо Москвы06:05
Коллекторы «Сбербанка» рассказали, где должники прячут своё имущество от кредиторов
Banki Loans05:25
Россияне чаще всего прячут имущество в Испании, Британии, США и на Кипре
Компания05:27
Россияне предпочитают прятать от кредиторов имущество в Испании, Великобритании, США и на Кипре
Коммерсантъ04:48
Коллекторы описали портреты должников с активами за рубежом
Ведомости04:36

Интересное

ПФР: у трех категорий россиян с 1 декабря повысятся пенсии из-за автоматической индексации

Автоматическая индексация выплат с первого декабря текущего года ожидает три категории пенсионеров, сообщает газета "Московский комсомолец" со ссылкой на данные Пенсионного фонда.
РИА Новости19:06