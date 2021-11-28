Lenta.ruАБК: недвижимость россиян-должников за рубежом стоит более миллиарда долларовНаибольшая концентрация имущества состоятельных российских должников наблюдается в Испании, Великобритании, на Кипре и в США, следует из данных агентства (есть у РБК).РБКСтоимость зарубежной недвижимости россиян, чьи долги пытаются взыскать российские кредиторы, составляет не менее $1 млрд, оценило коллекторское агентство «АктивБизнесКонсалт» (АБК, дочерняя компания «Сбера»).РБК87% «испанских» должников женаты, 74% имеют детей.КоммерсантъУ 70% неплательщиков с британскими активами есть второе гражданство, у 22% — третье.ВедомостиЧитать далееСвернутьRuposters.ruRuposters.ruLife.ruРБКПодробнее о событииАБК: недвижимость россиян-должников за рубежом стоит более миллиарда долларовLenta.ru06:08Коллекторы «Сбера» составили портреты должников с активами за рубежомРБК04:00Самое цитируемое«Сбер»: Россияне, скрывающие активы от кредиторов, предпочитают недвижимость в Испании, Великобритании и США, на КипреЭхо Москвы06:05Коллекторы «Сбербанка» рассказали, где должники прячут своё имущество от кредиторовBanki Loans05:25Россияне чаще всего прячут имущество в Испании, Британии, США и на КипреКомпания05:27Россияне предпочитают прятать от кредиторов имущество в Испании, Великобритании, США и на КипреКоммерсантъ04:48Коллекторы описали портреты должников с активами за рубежомВедомости04:36Показать ещёОценить40Поделиться