Стоимость зарубежной недвижимости россиян, чьи долги пытаются взыскать российские кредиторы, составляет не менее $1 млрд, оценило коллекторское агентство «АктивБизнесКонсалт» (АБК, дочерняя компания «Сбера»).
Издание Express со ссылкой на данные приложения ZOE COVID, которое отслеживает частоту проявления признаков коронавируса, назвало два основных симптома коронавируса, которые нельзя игнорировать пациентам после вакцинации.
Омикрон-штамм SARS-CoV-2 Несколько дней назад ученые сообщили о появлении в Ботсване и ЮАР штамма коронавируса B. 1.1.529, который содержит 32 мутации в S-белке, необходимом патогену для заражения клеток.
Способы улучшить существующие модели нейтринно-ядерного взаимодействия методами электронного рассеяния предложили в содружестве с зарубежными коллегами сотрудники Научно-исследовательского института ядерной физики им. Д. В. Скобельцына (НИИЯФ) и физического факультета МГУ, 24 ноября сообщает пресс-служба университета.