Lenta.ruАБК: недвижимость россиян-должников за рубежом стоит более миллиарда долларовСтоимость зарубежной недвижимости россиян, чьи долги пытаются взыскать российские кредиторы, составляет не менее $1 млрд, оценило коллекторское агентство «АктивБизнесКонсалт» (АБК, дочерняя компания «Сбера»).РБКНаибольшая концентрация имущества состоятельных российских должников наблюдается в Испании, Великобритании, на Кипре и в США, следует из данных агентства (есть у РБК).РБКНа недвижимость за границей приходится более 90% активов должников.ВедомостиСреди "испанских" должников только 37% имеют второе гражданство и лишь 13% занимаются бизнесом за рубежом.РИА НовостиЧитать далееСвернутьЭкономика сегодняЭкономика сегодняГазета.RuRuposters.ruМИР 24ФАННародные новостиLife.ruРБКREGNUMПодробнее о событииАБК: у россиян-должников зарубежной недвижимости больше, чем на миллиард долларовРИА Новости08:48Коллекторы «Сбера» составили портреты должников с активами за рубежомРБК04:00Самое цитируемоеРБК: Россияне-должники спрятали за рубежом недвижимости на миллиард долларовРоссийская газета06:33«Сбер»: Россияне, скрывающие активы от кредиторов, предпочитают недвижимость в Испании, Великобритании и США, на КипреЭхо Москвы06:05Россияне предпочитают прятать от кредиторов имущество в Испании, Великобритании, США и на КипреКоммерсантъ04:48Коллекторы описали портреты должников с активами за рубежомВедомости04:36АБК: недвижимость россиян-должников за рубежом стоит более миллиарда долларовLenta.ru06:08Показать ещёОценить118Поделиться