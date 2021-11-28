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АБК: недвижимость россиян-должников за рубежом стоит более миллиарда долларов

Стоимость зарубежной недвижимости россиян, чьи долги пытаются взыскать российские кредиторы, составляет не менее $1 млрд, оценило коллекторское агентство «АктивБизнесКонсалт» (АБК, дочерняя компания «Сбера»).
РБК
Наибольшая концентрация имущества состоятельных российских должников наблюдается в Испании, Великобритании, на Кипре и в США, следует из данных агентства (есть у РБК).
РБК
На недвижимость за границей приходится более 90% активов должников.
Ведомости
Среди "испанских" должников только 37% имеют второе гражданство и лишь 13% занимаются бизнесом за рубежом.
РИА Новости

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