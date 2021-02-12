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Финансовая газета
Финансовая газета

АБР опасается роста кредитных ставок из-за защиты дохода должников

Ассоциация банков России опасается, что возможность закрепить за должниками право на неприкосновенный доход в размере прожиточного минимума, которую хотят внести в закон «Об исполнительном производстве», может вызвать дополнительные сложности для кредитных организаций.В источнике
С чего всё началось

Банки предупредили о росте кредитных ставок из-за защиты дохода должников

Предложение законодателей закрепить за должниками право на неприкосновенный доход в размере прожиточного минимума создаст дополнительные сложности для кредитных организаций, говорится в комментарии Ассоциации банков России (АБР), поступившем в РБК.
РБКвчера в 22:06
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Банки предупредили о росте ставок по кредитам

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РБК: банки предупредили о росте ставок по кредитам в случае защиты дохода должников

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ПРАЙМвчера в 01:22

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Life.ruвчера в 23:21

Банки предупредили о росте кредитных ставок из-за защиты дохода должников

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