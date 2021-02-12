АБР опасается роста кредитных ставок из-за защиты дохода должников
Ассоциация банков России опасается, что возможность закрепить за должниками право на неприкосновенный доход в размере прожиточного минимума, которую хотят внести в закон «Об исполнительном производстве», может вызвать дополнительные сложности для кредитных организаций.В источнике
С чего всё началось
Банки предупредили о росте кредитных ставок из-за защиты дохода должников
Предложение законодателей закрепить за должниками право на неприкосновенный доход в размере прожиточного минимума создаст дополнительные сложности для кредитных организаций, говорится в комментарии Ассоциации банков России (АБР), поступившем в РБК.
РБКвчера в 22:06
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Банки предупредили о росте кредитных ставок из-за защиты дохода должников
Московский Комсомолецвчера в 22:57