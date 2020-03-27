Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиРоссияне начали закрывать вклады, сообщили банки

30 фотоЕщё 5 видео
Российские кредитные организации сообщили о росте заявлений клиентов о закрытии вкладов и выдаче наличных денег со счетов. Об этом сообщает РБК со ссылкой на письмо Ассоциации банков России главе ЦБ Эльвире Набиуллиной.
Читать в источнике
Комментировать1K
с чего всё началось

Банки пожаловались в ЦБ на заявления клиентов о закрытии вкладов

Российские банки с 25 марта столкнулись с ростом заявлений клиентов о закрытии вкладов и выдаче наличных денег со счетов. Об этом говорится в письме Ассоциации банков России (АБР) председателю ЦБ Эльвире Набиуллиной (есть у РБК, подлинность подтвердил представитель ассоциации).
РБКвчера в 17:00

Подробнее о событии

Россияне начали закрывать вклады, сообщили банки

РИА Новости03:48

Россияне начали забирать деньги из банков

Московский Комсомолец03:19

АБР пожаловалась в ЦБ на заявления клиентов о закрытии вкладов

Газета.Ru03:05

Россияне начали изымать деньги с банковских вкладов

Lenta.ru02:15

РБК: россияне массово забирают вклады из банков

URA.Ru01:03

Клиенты российских банков стали закрывать вклады на фоне введения налога на процентный доход

Эхо Москвывчера в 22:04

Банки пожаловались в ЦБ на заявления клиентов о закрытии вкладов

РБКвчера в 17:00
Показать все источники
Автоматически обработано 7115 источников, обновлено в 04:01, Ашберн
Единоборства

Александр Емельяненко сравнил Шлеменко со своим братом

ProstoProSport вчера в 14:46
Общество

У Игоря Николаева диагностирована очаговая пневмония

Российская газета 02:57
Общество

«Экономика страдает, но мы должны самоизолироваться»: как пермяки отнеслись к объявлению о неделе выходных. Опрос 59.RU

Оказалось, что большинство опрошенных всё-таки проведёт следующую неделю дома.
Новости Перми 59.ru вчера в 22:01
Политика

Посольство России направило протест La Stampa в связи с ее публикациями о помощи Италии

Посольство России в Италии назвало некорректными и дезинформирующими публикации в газете La Stampa о российской помощи, направленной на борьбу с эпидемией коронавируса.
ТАСС 03:32
Происшествия

В Петербурге в детсаду умерла трехлетняя девочка

ТАСС вчера в 08:54
Игры

Поставки физических копий Resident Evil 3 Remake могут задержаться из-за коронавируса

Capcom сообщила о возможных задержках поставок физических копий Resident Evil 3 Remake в Европе.
CyberSport.ru вчера в 10:00
Общество

В Москве из-за коронавируса закроют непродуктовые магазины

В Москве в нерабочую неделю, с 28 марта по 5 апреля, закроют большинство торговых точек, будут открыты только аптеки и магазины с товарами первой необходимости.
RT на русском вчера в 06:01
Общество

В Челябинской области выявили девять новых случаев коронавируса

Анализы на коронавирусную инфекцию показали положительный результат еще у девяти жителей Челябинской области, сообщил журналистам глава региона Алексей Текслер.
РИА Новости 01:57
Политика

Трамп поблагодарил Китай за помощь в борьбе с коронавирусом

Глава США Дональд Трамп во время телефонного разговора с председателем КНР Си Цзиньпином поблагодарил Пекин за помощь и активное сотрудничество в борьбе с пандемией коронавируса.
Московский Комсомолец 02:41
Кино

Умер сценарист и литератор Илья Рубинштейн

Культуромания 25 марта в 05:28
Общество

Рогозин сдал тест на коронавирус после общения с Лещенко

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин проверился на наличие коронавируса. Тест показал отрицательный результат.
News.ru 03:28
Общество

Спрогнозирован пик заболеваемости коронавирусом в Москве

Пик заболеваемости коронавирусом в Москве может наступить на следующей неделе.
Lenta.ru вчера в 16:12
Здоровье

ВОЗ рекомендовал ходить дома по периметру, медитировать и не пить

Врачи советуют в течение дня делать короткие разминки, танцевать, убираться дома, играть с детьми или медитировать.
News.ru 03:49
Экономика

В Кремле рассказали, как будут вводить налог на проценты по вкладам

В Кремле рассказали, как будут вводить налог на проценты по вкладам.
Деловое.ТВ вчера в 12:45
Политика

Обнуление сроков Путина одобряют 48 процентов россиян — «Левада-центр»

Что важно знать:Поправку об обнулении сроков действующего президента в Конституцию предложила внести депутат Госдумы Валентина Терешкова.
Snob.ru 03:07
Происшествия

Задержан виновник взрыва в Магнитогорске

Вести.Ru 02:03
Общество

В России введут штрафы за нарушение карантина

Правительство введет штрафы для тех, кто не будет соблюдать правила коронавируса. Как пишет РИА Новости, эти поправки будут внесены в КоАП.
Известия Мордовии вчера в 08:08
Политика

Украина с пятницы закроет границы

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что из-за пандемии коронавируса власти вынуждены закрыть границы с 27 марта, в том числе для украинских граждан, о тех, кто остался за границей, позаботятся дипломаты.
РИА Новости вчера в 13:00
Энергетика

WSJ: Покупатели в США и Европе отказываются от саудовской нефти

Многие страны Европы и Соединенные Штаты отказались покупать у Саудовской Аравии нефть, так как ее уже негде хранить.
Российская газета вчера в 23:52
Происшествия

Полицейские в Кузбассе выявили пятерых нарушителей режима самоизоляции

РИА Новости 03:16
Здоровье

Больше 700 тестов на коронавирус сделали в Псковской области

Напомним, в Псковской области развернули больше 300 инфекционных коек, а губернатор Михаил Ведерников сегодня ночью обнародовал актуальную статистику по числу заболевших.
Московский Комсомолец Псков вчера в 04:15
Экономика

России предрекли новый экономический кризис

Экономисты предрекли России новый кризис на фоне эпидемии коронавируса, падение цен на нефть и замедление деловой активности.
Lenta.ru 03:08
Происшествия

В Екатеринбурге после гибели семи человек при пожаре возбуждено дело

В Екатеринбурге по факту смерти семи человек при пожаре в деревянном жилом доме возбуждено уголовное дело.
RT на русском 01:16
Происшествия

На Ямале 20 вахтовиков с подозрением на коронавирус вывезли в Надым

В четверг компания сообщила, что на Бованенковском месторождении изолированы 20 вахтовиков, контактировавшие с больным коронавирусом.
РИА Новости 01:49
Происшествия

Полиция Петербурга создала группы для выявления нарушителей карантина

«По инициативе петербургского главка созданы межведомственные дежурные группы по выявлению нарушений обязательного карантина для недопущения распространения коронавирусной инфекции в городе», — приводит ТАСС сообщение ведомства.
Известия 03:35
Общество

Путин предложил выплачивать по 5 тысяч рублей на детей до трех лет

Президент России Владимир Путин в обращении к гражданам предложил выплачивать всем семьям, имеющим право на материнский капитал по 5 тыс. руб. на ребенка ежемесячно.
Газета.Ru 25 марта в 09:34
Общество

В Госдуме предложили перенести ЕГЭ-2020 на август

Заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов (фракция ЛДПР) выступил с инициативой перенести основную волну сдачи выпускниками Единого госэкзамена (ЕГЭ) на август 2020 года, а также сдвинуть сроки приема абитуриентов вузы в связи с пандемией коронавируса.
Известия 00:39
Общество

В «Пятерочке» вводят специальные часы посещения для пенсионеров

Гипер НН 03:51
Финансы

Рубль снизился к доллару и евро на старте торгов

Доллар и евро начали торги на Московской бирже с роста. Рубль снизился по отношению к бивалютной корзине, свидетельствуют данные торгов.
Вести.Ru вчера в 03:28
Общество

Росконтроль определил правила посещения магазинов во время эпидемии

Эксперты Росконтроля рассказали о правилах посещения магазинов, которых стоит придерживаться на время нестабильной эпидемиологической обстановки.
VSE42.RU 01:42
Как работают Яндекс.Новости?
Ситуация на рынках из-за развала ОПЕК+Больше новостей по теме
Главное