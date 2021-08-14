Еще одной проблемой большинство (78%) кредитных организаций считают ситуацию с ввозом, хранением и скоростью выдачи наличных в регионах в случае закрытия расчетно-кассовых центров Банка России, которое предусматривается стратегией ЦБ.
Опрошенные банки опасаются замедления «живых» денег, нарушения принципов конкуренции между крупными и небольшими организациями, а также навязывания платных услуг теми подразделениями, которые будут хранить наличные.
Технологии планирования горных работ, предлагаемые K-MINE, включают в себя гибкие и удобные адаптационные механизмы, позволяющие шаг за шагом настраивать планирование на различных временных интервалах в зависимости от условий работы каждого конкретного горного предприятия.