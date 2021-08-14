Будьте в Плюсе

АБР: пятая часть российских банков столкнулась с нехваткой монет в регионах

21,6% кредитных учреждений сообщили АБР о дефиците металлических денег.
ПРАЙМ
Еще одной проблемой большинство (78%) кредитных организаций считают ситуацию с ввозом, хранением и скоростью выдачи наличных в регионах в случае закрытия расчетно-кассовых центров Банка России, которое предусматривается стратегией ЦБ.
Газета.Ru
Среди основных сложностей компании отметили рост затрат на инкассацию и хранение физических денег.
Известия
Опрошенные банки опасаются замедления «живых» денег, нарушения принципов конкуренции между крупными и небольшими организациями, а также навязывания платных услуг теми подразделениями, которые будут хранить наличные.
Lenta.ru

С чего всё началось

Рублевый вопрос: банки отметили нехватку монет в регионах
Опасения банков Трудности с обеспечением монетами в регионах, особенно копейками, отметили 21,6% банков, сказано в исследовании Ассоциации банков России (АБР).
Известиявчера в 17:01

Подробнее о событии

Российские банки столкнулись с нехваткой монет в регионах
ФАНвчера в 20:34
Банки в РФ столкнулись с дефицитом наличности
News.ruвчера в 21:16
Банки России выразили опасение о возможных трудностях с монетами
ИА Красная Веснавчера в 20:42
Банки отметили нехватку монет и наличных в регионах России
Экономика сегоднявчера в 22:07
АБР: пятая часть российских банков столкнулась с нехваткой монет в регионах
ПРАЙМвчера в 19:53
Российские банки столкнулись с дефицитом наличности
URA.Ruвчера в 17:57
Рублевый вопрос: банки отметили нехватку монет в регионах
Известиявчера в 17:01

Интересное

AFP: толпа прорвалась на ВПП аэропорта Кабула

Американские военные, обеспечивающие порядок в ходе эвакуации граждан из Афганистана, начали делать предупредительные выстрелы в воздух после того, как большая толпа прорвалась на летное поле.
ТАСС01:05

Планировщик увеличения стоимости активов горнодобывающих предприятий в K-MINE

Технологии планирования горных работ, предлагаемые K-MINE, включают в себя гибкие и удобные адаптационные механизмы, позволяющие шаг за шагом настраивать планирование на различных временных интервалах в зависимости от условий работы каждого конкретного горного предприятия.
Журнал Глобус22:56

Для строительства Северного широтного хода в ЯНАО рассматривают финансирование из ФНБ

Власти РФ рассматривают финансирование строительства Северного широтного хода (СШХ) в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) за счет средств Фонда национального благосостояния (ФНБ).
ТАСС14 августа в 11:47