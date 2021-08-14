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АБР: пятая часть российских банков столкнулась с нехваткой монет в регионах

21,6% кредитных учреждений сообщили АБР о дефиците металлических денег.
ПРАЙМ
Согласно АБР, 78% организаций заявили, что ликвидация расчетно-кассовых центров Банка России приведет к ухудшению ситуации с нехваткой наличности.
ПРАЙМ
Среди основных сложностей компании отметили рост затрат на инкассацию и хранение физических денег.
Известия
Опрошенные банки опасаются замедления «живых» денег, нарушения принципов конкуренции между крупными и небольшими организациями, а также навязывания платных услуг теми подразделениями, которые будут хранить наличные.
Lenta.ru

С чего всё началось

Рублевый вопрос: банки отметили нехватку монет в регионах
Опасения банков Трудности с обеспечением монетами в регионах, особенно копейками, отметили 21,6% банков, сказано в исследовании Ассоциации банков России (АБР).
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