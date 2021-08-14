Опрошенные банки опасаются замедления «живых» денег, нарушения принципов конкуренции между крупными и небольшими организациями, а также навязывания платных услуг теми подразделениями, которые будут хранить наличные.
Тело еще одного погибшего пассажира подняли со дна Курильского озера, где 12 августаг потерпел крушение вертолет с туристами на борту, сообщает пресс-служба краевого управления МЧС России по Камчатскому краю.
Встреча проходила в Краснодаре на одноимённом стадионе и завершилась со счётом 3:2. На 10-й минуте матча защитник туляков Артём Суханов продрался по правому флангу и прострелил низом в штрафную, Евгений Луценко набежал и в касание вколотил мяч в нижний угол ворот.
Осуждение сенатору Республиканской партии Линдси Грэму из Южной Каролины вынесла Республиканская партия округа Айкен за поддержку законопроекта об инфраструктуре на $1,2 трлн, сообщил 14 августа сайт Business Insider.