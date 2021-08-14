Краснодар — Арсенал (Тула) 3:2

Встреча проходила в Краснодаре на одноимённом стадионе и завершилась со счётом 3:2. На 10-й минуте матча защитник туляков Артём Суханов продрался по правому флангу и прострелил низом в штрафную, Евгений Луценко набежал и в касание вколотил мяч в нижний угол ворот.