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АБР: убытки банков от резкого роста ставок составят 210 млрд руб. до конца года

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Правительство и ЦБ уже прорабатывают варианты решения проблем с ростом платежей для бизнеса из-за плавающих ставок по кредитам — речь идет о законодательной возможности реструктуризации долга.
РБК
На горизонте девяти месяцев, до конца 2022 года, на каждый 1 млрд руб. совокупного кредитного портфеля убытки банков (отрицательная процентная маржа) составят 4 млн руб., оценивают в АБР.
РБК
По словам вице-президента АБР Алексея Войлукова, с учетом срочности кредитов и оборачиваемости портфеля убытки могут достигать 210 млрд рублей.
Frank Media
Участники рынка предлагают полностью отменить уплату страховых взносов по вкладам до конца года для всех банков, и прежде всего для банков с базовой лицензией.
РБК

Подробнее о событии

РБК: банки оценили убытки от роста ставок по вкладам в более чем 200 млрд рублей
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АБР: убытки банков от резкого роста ставок составят 210 млрд руб. до конца года
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