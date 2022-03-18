РБКАБР: убытки банков от резкого роста ставок составят 210 млрд руб. до конца годаХорошо ли подобран заголовок?ДаНетПравительство и ЦБ уже прорабатывают варианты решения проблем с ростом платежей для бизнеса из-за плавающих ставок по кредитам — речь идет о законодательной возможности реструктуризации долга.РБКНа горизонте девяти месяцев, до конца 2022 года, на каждый 1 млрд руб. совокупного кредитного портфеля убытки банков (отрицательная процентная маржа) составят 4 млн руб., оценивают в АБР.РБКПо словам вице-президента АБР Алексея Войлукова, с учетом срочности кредитов и оборачиваемости портфеля убытки могут достигать 210 млрд рублей.Frank MediaУчастники рынка предлагают полностью отменить уплату страховых взносов по вкладам до конца года для всех банков, и прежде всего для банков с базовой лицензией.РБКЧитать далееСвернутьДума ТВДума ТВРБКFrank MediaЦентральная Служба НовостейRT на русскомАлтапрессДума ТВИА Красная ВеснаБизнес журналСибкрай.ruГазета.RuПодробнее о событииРБК: банки оценили убытки от роста ставок по вкладам в более чем 200 млрд рублейТАСС04:02АБР: убытки банков от резкого роста ставок составят 210 млрд руб. до конца годаРБК01:00Самое цитируемоеАБР спрогнозировала значительные потери банков из-за роста ставок по вкладамВедомости03:41РБК: российские банки заявили о возможности убытков из-за повышения ставок по вкладамRT на русском03:08Банки предупредили об убытках свыше 200 млрд рублей из-за роста ключевой ставкиForbes03:01Банки оценили убытки от резкого роста ставок в 210 млрд рублейКоммерсантъ02:35АБР: убытки банков от резкого роста ставок могут составить 210 миллиардов рублейРИА Новости03:20Показать ещёОценить570Поделиться