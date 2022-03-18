По версии следствия, 24 февраля обвиняемый в Instagram разместил видео со своим участием, в котором, "согласно акту комплексного психолого-лингвистического исследования, содержатся признаки возбуждения ненависти и вражды по отношению к российским военнослужащим с угрозой применения насилия и совершения их убийств".
Страны - члены Евразийского экономического союза (ЕАЭС) достигли договоренности о поэтапном переходе к расчетам в национальных валютах, сообщил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников в эфире телеканала "Россия-24".