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АБР: убытки банков от резкого роста ставок составят 210 млрд руб. до конца года

Российские банки могут потерять больше 200 млрд рублей из-за резкого роста ключевой ставки, пишет
 РБК со ссылкой на письмо Ассоциации банков России (АБР), адресованное ЦБ и Агентству по страхованию вкладов (АСВ).
Forbes
На горизонте девяти месяцев, до конца 2022 года, на каждый 1 млрд руб. совокупного кредитного портфеля убытки банков (отрицательная процентная маржа) составят 4 млн руб., оценивают в АБР.
РБК
«По 40% выданных кредитов банки планируют до конца марта подписать дополнительные соглашения об увеличении процентных ставок до среднего уровня в 19,5% годовых», — говорится в письме АБР.
РБК
По данным ЦБ, на 1 февраля 2022 года объем средств населения на рублевых вкладах составлял 27,2 трлн руб.
РБК

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