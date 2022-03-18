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АБР: убытки банков от резкого роста ставок составят 210 млрд руб. до конца года

«По 40% выданных кредитов банки планируют до конца марта подписать дополнительные соглашения об увеличении процентных ставок до среднего уровня в 19,5% годовых», — говорится в письме АБР.
РБК
На горизонте девяти месяцев, до конца 2022 года, на каждый 1 млрд руб. совокупного кредитного портфеля убытки банков (отрицательная процентная маржа) составят 4 млн руб., оценивают в АБР.
РБК
На ту же дату валютные сбережения физлиц в банках оценивались в $90,6 млрд.
РБК
Чтобы частично нивелировать убытки, участники ассоциации предложили отменить уплату страховых взносов по вкладам до конца года для всех банков, в первую очередь для банков с базовой лицензией.
Forbes

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РБК: российские банки заявили о возможности убытков из-за повышения ставок по вкладам
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АБР: убытки банков от резкого роста ставок составят 210 млрд руб. до конца года
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