РБКАБР: убытки банков от резкого роста ставок составят 210 млрд руб. до конца года«По 40% выданных кредитов банки планируют до конца марта подписать дополнительные соглашения об увеличении процентных ставок до среднего уровня в 19,5% годовых», — говорится в письме АБР.РБКНа горизонте девяти месяцев, до конца 2022 года, на каждый 1 млрд руб. совокупного кредитного портфеля убытки банков (отрицательная процентная маржа) составят 4 млн руб., оценивают в АБР.РБКНа ту же дату валютные сбережения физлиц в банках оценивались в $90,6 млрд.РБКЧтобы частично нивелировать убытки, участники ассоциации предложили отменить уплату страховых взносов по вкладам до конца года для всех банков, в первую очередь для банков с базовой лицензией.ForbesЧитать далееСвернутьРБКРБКFrank MediaЦентральная Служба НовостейRT на русскомАлтапрессБизнес журналСибкрай.ruГазета.RuПодробнее о событииРБК: российские банки заявили о возможности убытков из-за повышения ставок по вкладамRT на русском03:08АБР: убытки банков от резкого роста ставок составят 210 млрд руб. до конца годаРБК01:00Самое цитируемоеБанки предупредили об убытках свыше 200 млрд рублей из-за роста ключевой ставкиForbes03:01Российские банки оценили убыток от высоких ставок по вкладам в 289,8 миллиарда рублейLenta.ru02:06РБК: убытки банков от роста ставок составят 210 млрд рублей до конца годаNews.ru02:02АБР: банки до конца года ждут убытки на 289,8 млрд рублейBanki Loans01:52Банки оценили убытки от резкого роста ставок в 210 млрд рублейКоммерсантъ02:35Показать ещёОценить421Поделиться