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РИА Новости
РИА Новости

АБР увидела риск для сегмента кредитных карт в России

Принятие поправок в закон "О потребительском кредите" может вызвать риски для банковской розницы, особенно для сегмента банковских карт. Об этом говорится в письме Ассоциации банков России (АБР) на имя главы комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолию Аксакову.В источнике
С чего всё началось
РБК

Банки увидели угрозу кредитным картам из-за штрафов за навязанные услуги

Принятие поправок в закон «О потребительском кредите» может создать серьезные риски для банковской розницы, особенно для сегмента кредитных карт, следует из письма Ассоциации банков России (АБР) в адрес главы комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова (есть у РБК).
РБКвчера в 00:00
Подробнее о событии
Телеканал 360°

Ответственность за навязывание банковских услуг перестроит сегмент кредиток

Телеканал 360°вчера в 06:56
ТАСС

РБК: банки заявили об угрозе для кредиток из-за законопроекта о запрете навязывать услуги

ТАССвчера в 04:33
Lenta.ru

Кредитные карты в России оказались под угрозой

Lenta.ruвчера в 00:26
РИА Новости

АБР увидела риск для сегмента кредитных карт в России

РИА Новостивчера в 02:45
Коммерсантъ

Банки сообщили о рисках для кредиток из-за законопроекта о запрете навязывания услуг

Коммерсантъвчера в 01:46
RT на русском

В АБР заявили о риске для сегмента кредитных карт

RT на русскомвчера в 04:09
РБК

Банки увидели угрозу кредитным картам из-за штрафов за навязанные услуги

РБКвчера в 00:00

На Сахалине учительница пришла с топором на урок к второклассникам

В городе Оха на Сахалине учитель начальных классов принесла на урок чтения во втором классе топор в качестве наглядного пособия, проверку проводят школа и прокуратура, сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе министерства образования Сахалинской области.
Интерфакс21:44
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США ударили в «сердце» экономики Китая

США ударили в самое «сердце» экономики Китая и, в частности, ее технологического сектора, введя ограничения на поставки оборудования и технологий местным компаниям, пишет CNBC со ссылкой на опрошенных экспертов.
Lenta.ruвчера в 12:35

Кремль призвал прекратить боевые действия в Нагорном Карабахе

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не время искать правых и виновный в ситуации в Нагорном Карабахе, необходимо прекратить боевые действия, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ruвчера в 12:03
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В ЕС одобрили расширение санкций против России из-за Крымского моста

Ранее ТАСС со ссылкой на европейский дипломатический источник сообщил, что послы ЕС согласовали включение двух человек и четырех юрлиц в санкционный список против России за участие в строительстве Крымского моста.
Ведомостивчера в 08:36
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Кабмин Чехии рассмотрит вопрос о введении режима ЧС из-за коронавируса

Правительство Чехии проведёт в среду, 30 сентября, внеочередное заседание, в ходе которого будет рассмотрен вопрос о введении в республике режима чрезвычайной ситуации из-за коронавируса.
RT на русском19:02