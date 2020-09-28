АБР увидела риск для сегмента кредитных карт в России
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Принятие поправок в закон "О потребительском кредите" может вызвать риски для банковской розницы, особенно для сегмента банковских карт. Об этом говорится в письме Ассоциации банков России (АБР) на имя главы комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолию Аксакову.В источнике
С чего всё началось
Банки увидели угрозу кредитным картам из-за штрафов за навязанные услуги
Принятие поправок в закон «О потребительском кредите» может создать серьезные риски для банковской розницы, особенно для сегмента кредитных карт, следует из письма Ассоциации банков России (АБР) в адрес главы комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова (есть у РБК).
РБК00:00
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