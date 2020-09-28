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РИА Новости
РИА Новости

АБР увидела риск для сегмента кредитных карт в России

Принятие поправок в закон "О потребительском кредите" может вызвать риски для банковской розницы, особенно для сегмента банковских карт. Об этом говорится в письме Ассоциации банков России (АБР) на имя главы комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолию Аксакову.В источнике
С чего всё началось
РБК

Банки увидели угрозу кредитным картам из-за штрафов за навязанные услуги

Принятие поправок в закон «О потребительском кредите» может создать серьезные риски для банковской розницы, особенно для сегмента кредитных карт, следует из письма Ассоциации банков России (АБР) в адрес главы комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова (есть у РБК).
РБК00:00
Подробнее о событии
ТАСС

РБК: банки заявили об угрозе для кредиток из-за законопроекта о запрете навязывать услуги

ТАСС04:33
РБК

Банки увидели угрозу кредитным картам из-за штрафов за навязанные услуги

РБК00:00
РИА Новости

АБР увидела риск для сегмента кредитных карт в России

РИА Новости02:45
Телеканал 360°

Банки предупредили о сложностях с кредитками из-за штрафов за навязанные услуги

Телеканал 360°02:02
Коммерсантъ

Банки сообщили о рисках для кредиток из-за законопроекта о запрете навязывания услуг

Коммерсантъ01:46
Lenta.ru

Кредитные карты в России оказались под угрозой

Lenta.ru00:26
RT на русском

В АБР заявили о риске для сегмента кредитных карт

RT на русском04:09

Обвиняемый по делу MH17 отрицает причастность к запуску ЗРК «Бук»

Обвиняемый по делу о крушений Boeing (рейс МН17) на Украине в 2014 году россиянин Олег Пулатов заявил защите, что не причастен к транспортировке ЗРК "Бук", которым, по мнению прокуратуры, мог быть сбит самолет, и не отдавал приказ о его запуске, заявила адвокат Сабине тен Дуссхате в ходе слушаний суда в Нидерландах в понедельник.
Обвиняемый по делу MH17 отрицает причастность к запуску ЗРК «Бук»
РИА Новости05:09
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Продолжение «Бората» получило длинное название

Сиквел получит длинное название Borat: Gift of Pornographic Monkey to Vice Premiere Mikhael Pence to Make Benefit Recently Diminished Nation of Kazakhstan («Борат: Подарок порнографической мартышки вице премьеру Михаилу Пенсу в пользу недавно сократившегося народа Казахстана»).
Lenta.ru06:22

Получившая удар флейтой петербурженка помирилась с МДТ и Козловским

Санкт-Петербург, 28 сентября 2020, 12:57 — REGNUM Получившая непредумышленный удар флейтой по голове петербурженка заключила мировое соглашение с академическим Малым драматическим театром — театром Европы.
REGNUM05:57
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Упавшая бабушка пролежала на полу в больнице в Уфе несколько часов

Видео с пациенткой из Уфы появилось накануне в соцсети, самое страшное заключается в том, что упавшая с кровати пожилая женщина пролежала на полу в уфимской больнице несколько часов со слов очевидцев.
Kursk.comвчера в 13:31
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