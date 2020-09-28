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РИА Новости
РИА Новости

АБР увидела риск для сегмента кредитных карт в России

Принятие поправок в закон "О потребительском кредите" может вызвать риски для банковской розницы, особенно для сегмента банковских карт. Об этом говорится в письме Ассоциации банков России (АБР) на имя главы комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолию Аксакову.В источнике
С чего всё началось
РБК

Банки увидели угрозу кредитным картам из-за штрафов за навязанные услуги

Принятие поправок в закон «О потребительском кредите» может создать серьезные риски для банковской розницы, особенно для сегмента кредитных карт, следует из письма Ассоциации банков России (АБР) в адрес главы комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова (есть у РБК).
РБК00:00
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Кредитные карты в России оказались под угрозой

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РБК: банки заявили об угрозе для кредиток из-за законопроекта о запрете навязывать услуги

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RT на русском

В АБР заявили о риске для сегмента кредитных карт

RT на русском04:09
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АБР увидела риск для сегмента кредитных карт в России

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Банки сообщили о рисках для кредиток из-за законопроекта о запрете навязывания услуг

Коммерсантъ01:46
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Ответственность за навязывание банковских услуг перестроит сегмент кредиток

Телеканал 360°06:56
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