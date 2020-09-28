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РИА Новости
РИА Новости

АБР увидела риск для сегмента кредитных карт в России

Принятие поправок в закон "О потребительском кредите" может вызвать риски для банковской розницы, особенно для сегмента банковских карт. Об этом говорится в письме Ассоциации банков России (АБР) на имя главы комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолию Аксакову.В источнике
С чего всё началось
РБК

Банки увидели угрозу кредитным картам из-за штрафов за навязанные услуги

Принятие поправок в закон «О потребительском кредите» может создать серьезные риски для банковской розницы, особенно для сегмента кредитных карт, следует из письма Ассоциации банков России (АБР) в адрес главы комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова (есть у РБК).
РБКвчера в 00:00
Подробнее о событии
ФедералПресс

«Банкиры не зря бьют тревогу». Адвокат о поправках в закон о потребительском кредите

ФедералПресс02:11
Телеканал 360°

Ответственность за навязывание банковских услуг перестроит сегмент кредиток

Телеканал 360°вчера в 06:56
Lenta.ru

Кредитные карты в России оказались под угрозой

Lenta.ruвчера в 00:26
РИА Новости

АБР увидела риск для сегмента кредитных карт в России

РИА Новостивчера в 02:45
Коммерсантъ

Банки сообщили о рисках для кредиток из-за законопроекта о запрете навязывания услуг

Коммерсантъвчера в 01:46
ТАСС

РБК: банки заявили об угрозе для кредиток из-за законопроекта о запрете навязывать услуги

ТАССвчера в 04:33
РБК

Банки увидели угрозу кредитным картам из-за штрафов за навязанные услуги

РБКвчера в 00:00

Россияне назвали размер необходимой для нормальной жизни зарплаты

Более трети россиян (31,1%) считают, что для нормальной жизни достаточно зарабатывать 50 000-70 000 руб. в месяц, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные исследования финансовой онлайн-платформы Webbankir, в котором приняли участие более 1600 человек.
Ведомости04:08
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Родные погибших военных требуют от Рамиля Шамсутдинова 26,7 млн рублей

Родственники военнослужащих, погибших и пострадавших осенью 2019 года в результате стрельбы, устроенной в воинской части рядовым срочной службы Рамилем Шамсутдиновым, подали в суд Читы иски к нему о компенсации на сумму 26,7 млн рублей.
ТАСС04:31
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США ввели ограничения против второй китайской технологической компании

В информагентстве The Washington Post, сославшись на документы американского Министерства торговли, заявили, что Соединенные Штаты решили ввести ограничения против компании SMIC из КНР, производящей полупроводники.
Discover2427 сентября в 03:11
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Невиновный саратовец по ошибке попал в колонию за сводного брата

По факту произошедшего следователями СК возбуждено дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 303 УК РФ (фальсификация доказательств по уголовному делу) и ч. 2 ст. 299 УК РФ (привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности).
Регион 6403:25
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Нейросеть показала, как бы выглядели Пугачева и Ротару без «пластики»

Пластический хирург Амжад Аль-Юсеф рассказал в эфире телеканала НТВ, какие операции сделали Алла Пугачева и София Ротару, а нейросеть показала, как бы выглядели постаревшие певицы без медицинского вмешательства.
РИА Новости18:35
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Путин заявил о беспрецедентном внешнем давлении на Белоруссию

На Белоруссию оказывается беспрецедентное внешнее давление, но её отношения с Россией не подвержены конъюнктуре, заявил российский президент Владимир Путин в видеообращении к участникам форума регионов двух стран.
RT на русском04:29
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Во Франции призвали Германию представить доказательства по Навальному

Германия должна допустить российских врачей к совместной работе по случившемуся с Алексеем Навальным и представить свои доказательства, заявил глава комиссии Сената Франции по международным делам, обороне и безопасности Кристиан Камбон.
РИА Новостивчера в 14:52
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