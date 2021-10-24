Как следует из письма АБР, введение прямых запретов на выдачу определенных видов кредитов может быть результативно «для сдерживания кредитной активности банков, но не для сдерживания активности клиентов».
Председатель фракции Социал-демократической партии Германии (СДПГ) в Бундестаге Рольф Мютцених подверг критике заявление министра обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр о готовности НАТО применить атомное оружие против России и призвал ее не обременять подобными высказываниями будущую работу нового правительства страны.
Воспользоваться полномочиями к понедельнику решили главы шести регионов: Пермского края, Воронежской, Нижегородской, Новгородской, Самарской и Курской областей, где нерабочие дни начнутся с 25 октября и продлятся до 7 ноября.
Украина работает над ракетной программой и ее ракеты смогут доставать до Москвы, заявил внештатный советник главы офиса президента Украины и пресс-секретарь делегации Украины в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович.