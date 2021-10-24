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АБР: заемщики могут уйти к нелегальным организациям из-за запрета на выдачу кредитов

Принятие поправок, наделяющих Центробанк правом на прямые количественные ограничения (ПКО) по кредитам, может иметь системные риски для российских заемщиков.
Lenta.ru
Как следует из письма АБР, введение прямых запретов на выдачу определенных видов кредитов может быть результативно «для сдерживания кредитной активности банков, но не для сдерживания активности клиентов».
РБК
Банки и МФО, к которым будут применяться ПКО, при этом должны будут предупреждать заемщиков о введенных ограничениях.
РБК
Например, оформлять рассрочку у торговых посредников или небанковских экосистем, заключать сделки лизинга или вовсе обращаться к нелегальным кредиторам.
Life.ru

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