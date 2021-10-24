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АБР: заемщики могут уйти к нелегальным организациям из-за запрета на выдачу кредитов

Принятие поправок, наделяющих Центробанк правом на прямые количественные ограничения (ПКО) по кредитам, может иметь системные риски для российских заемщиков.
Lenta.ru
Принятие поправок, наделяющих ЦБ правом на прямые количественные ограничения (ПКО) по кредитам, может иметь системные риски для российских заемщиков, следует из письма Ассоциации банков России (АБР) в адрес Минфина.
РБК
Например, оформлять рассрочку у торговых посредников или небанковских экосистем, заключать сделки лизинга или вовсе обращаться к нелегальным кредиторам.
РБК
Участники рынка опасаются, что, столкнувшись с отказами банков, заемщики проявят интерес к так называемому теневому финансированию - например, оформят рассрочку у торговых посредников или небанковских экосистем, пишет издание.
ТАСС

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