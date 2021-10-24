Принятие поправок, наделяющих ЦБ правом на прямые количественные ограничения (ПКО) по кредитам, может иметь системные риски для российских заемщиков, следует из письма Ассоциации банков России (АБР) в адрес Минфина.
Участники рынка опасаются, что, столкнувшись с отказами банков, заемщики проявят интерес к так называемому теневому финансированию - например, оформят рассрочку у торговых посредников или небанковских экосистем, пишет издание.
Американская финансовая корпорация Mastercard заключила соглашение с платформой для хранения криптовалют Bakkt, которое позволит клиентам корпорации в США проводить ряд операций с криптовалютой в рамках принадлежащей компании одноименной международной платежной системы.
Главврача Шкотовской центральной районной больницы в Приморье уволят после того, как в медучреждении выявили факт незаконной выдачи документов о прохождении вакцинации от коронавируса людям, которые не получили прививку.
Большая часть российских тест-систем на коронавирус способны выявлять новый вариант штамма «дельта» AY.4.2, заявил руководитель научной группы разработки новых методов диагностики заболеваний человека ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов.
Коллективный иммунитет в России до сих пор не заработал из-за низких темпов вакцинации и изменчивости вируса, сообщила РИА Новости профессор Школы системной биологии университета Джорджа Мейсона (Вирджиния, США), главный научный сотрудник лаборатории функциональной геномики медико-генетического научного центра РАН Анча Баранова.
Россия построила газопровод «Северный поток-2», чтобы перенаправить экспорт нефти и газа с транзитных маршрутов, проходящих по территориям нескольких соседних стран, заявил аналитик нефтяного рынка Джулиан Ли (Julian Lee), пишет американское издание Bloomberg.