«Решение о локализации было принято в связи с логистическими сложностями, которые повсеместно наблюдаются на рынке, с целью обеспечения бесперебойности коммерческих процессов и доступности продукции», — объяснили в компании.
Развитие пандемии COVID-19 позволяет предположить ее преднамеренный характер и причастность США к ее возникновению, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.
Федеральная служба безопасности (ФСБ) попросила Лефортовский суд заочно арестовать главного редактора издания The Insider (признано в России СМИ-иноагентом) Романа Доброхотова (признан в России иноагентом).