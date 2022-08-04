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AB InBev Efes локализовала в России выпуск некоторых популярных брендов пива

Крупнейшая в России пивоваренная компания AB InBev Efes локализовала производство импортных брендов Spaten, Franziskaner, Leffe Blonde и Brune.
Интерфакс
«Решение о локализации было принято в связи с логистическими сложностями, которые повсеместно наблюдаются на рынке, с целью обеспечения бесперебойности коммерческих процессов и доступности продукции», — объяснили в компании.
Lenta.ru
Теперь локализованные бренды производятся на заводах компании в Ульяновске, Калуге, Омске, Волжском, Саранске, Клину и Иваново.
ТАСС
AB InBev ведет переговоры с Anadolu Efes о выкупе доли, сообщала бельгийская компания.
Интерфакс

Подробнее о событии

Компания AB InBev Efes наладила выпуск Spaten, Franziskaner и Leffe в России
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AB InBev Efes объявила о локализации производства импортных брендов пива в России
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AB InBev Efes локализовала в России выпуск некоторых популярных брендов пива
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Импортные бренды пивоваренной компании AB InBev Efes стали выпускаться в РФ
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