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AB InBev попросило приостановить лицензию на производство и продажу бренда Bud в России

Бельгийская пивоваренная компания AB InBev запросила контролирующего акционера Anadolu Efes приостановить действие лицензии на производство и продажу бренда Bud в России, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.
РИА Новости
В AB InBev подчеркнули, что компания продолжит выполнять все социальные обязательства перед своими сотрудниками на территории России и Украины.
ТАСС
AB InBev Efes продолжает работу в России в штатном режиме.
Общественная служба новостей
Пивоваренная компания Heineken тоже покинет российский рынок.
Lenta.ru

Подробнее о событии

AB InBev попросило приостановить лицензию бренда Bud в России
Российская газета21:42
AB InBev потребовала приостановить выпуск пива Bud в России
Московский Комсомолец21:28
AB InBev попросило приостановить лицензию на производство и продажу бренда Bud в России
РИА Новости21:13
AB InBev потребовала приостановить выпуск пива под брендом Bud в России
РБК21:03
AB InBev просит приостановить действие лицензии на производство и продажу бренда BUD в РФ
ТАСС20:41
AB InBev просит приостановить действие лицензии на производство и продажу бренда BUD в РФ
Газета.Ru20:39
Пивоваренная компания AB InBev потребовала остановить выпуск пива под брендом Bud в России
Lenta.ru20:34

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