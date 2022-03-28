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AB InBev попросило приостановить лицензию на производство и продажу бренда Bud в России

Бельгийская пивоваренная компания AB InBev запросила контролирующего акционера Anadolu Efes приостановить действие лицензии на производство и продажу бренда Bud в России, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.
РИА Новости
Объединенная компания AB InBev Efes продолжает работу в России и планирует поддерживать своих сотрудников, отмечается
 здесь.
Компания
В России у AB InBev Efes 11 заводов и три солодовенных комплекса.
РБК
Пивоваренная компания Heineken тоже покинет российский рынок.
Lenta.ru

Подробнее о событии

В России могут приостановить лицензию на продажу и производство пива BUD
Коммерсантъ11:18
Пивоваренная компания AB InBev потребовала остановить выпуск пива под брендом Bud в России
Lenta.ru09:34
AB InBev попросило приостановить лицензию на производство и продажу бренда Bud в России
РИА Новости10:13
AB InBev потребовала приостановить выпуск пива под брендом Bud в России
РБК10:03
AB InBev просит приостановить действие лицензии на производство и продажу бренда BUD в РФ
ТАСС09:41
AB InBev просит приостановить действие лицензии на производство и продажу бренда BUD в РФ
Газета.Ru09:39
AB InBev попросило приостановить лицензию бренда Bud в России
Российская газета10:42

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