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AB InBev потребовала приостановить выпуск пива под брендом Bud в России

В России у AB InBev Efes 11 заводов и три солодовенных комплекса.
РБК
Отмечается, что на территории России и Украины AB InBev ведет деятельность в формате объединенного бизнеса, образованного после слияния с турецкой пивоваренной компанией Anadolu Efes.
Lenta.ru
В AB InBev отметили, что в настоящий момент компания продолжает работу на территории России в штатном режиме.
РИА Новости
В России компания выпускает пиво Bud, "Клинское", "Сибирская корона", Stella Artois, Lowenbrau, Brahma, Staropramen, Hoegaarden, "Толстяк", Bagbier.
РИА Новости

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Калужане могут остаться без пивоваренного завода AB InBev Efes?
Калужские новости10:15
AB InBev попросило приостановить лицензию на производство и продажу бренда Bud в России
РИА Новости10:13
Ab Inbev попросила приостановить продажу бренда Bud в России
Бизнес журнал09:33
AB InBev просит приостановить действие лицензии на производство и продажу бренда BUD в РФ
ТАСС09:41
AB InBev просит приостановить действие лицензии на производство и продажу бренда BUD в РФ
Газета.Ru09:39
AB InBev попросила приостановить лицензию на выпуск и продажу Bud в России
Lenta.ru09:34
AB InBev потребовала приостановить выпуск пива под брендом Bud в России
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