РБКAB InBev потребовала приостановить выпуск пива под брендом Bud в РоссииВ России у AB InBev Efes 11 заводов и три солодовенных комплекса.РБКОтмечается, что на территории России и Украины AB InBev ведет деятельность в формате объединенного бизнеса, образованного после слияния с турецкой пивоваренной компанией Anadolu Efes.Lenta.ruВ AB InBev отметили, что в настоящий момент компания продолжает работу на территории России в штатном режиме.РИА НовостиВ России компания выпускает пиво Bud, "Клинское", "Сибирская корона", Stella Artois, Lowenbrau, Brahma, Staropramen, Hoegaarden, "Толстяк", Bagbier.РИА НовостиЧитать далееСвернутьРБКРБКГазета.RuБизнес журналКалужские новостиПодробнее о событииКалужане могут остаться без пивоваренного завода AB InBev Efes?Калужские новости10:15AB InBev попросило приостановить лицензию на производство и продажу бренда Bud в РоссииРИА Новости10:13Ab Inbev попросила приостановить продажу бренда Bud в РоссииБизнес журнал09:33AB InBev просит приостановить действие лицензии на производство и продажу бренда BUD в РФТАСС09:41AB InBev просит приостановить действие лицензии на производство и продажу бренда BUD в РФГазета.Ru09:39AB InBev попросила приостановить лицензию на выпуск и продажу Bud в РоссииLenta.ru09:34AB InBev потребовала приостановить выпуск пива под брендом Bud в РоссииРБК10:03Показать ещёОценить81Поделиться