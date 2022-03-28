Бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман сообщил "Интерфаксу" о том, что на него составляется протокол по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП (публичные действия, направленные на дискредитацию вооруженных сил России) и для этого вызвали в полицию.