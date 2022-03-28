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AB InBev попросило приостановить лицензию на производство и продажу бренда Bud в России

AB InBev Efes является совместным предприятием на территории России партнеров AB InBev и Anadolu Efes, в котором Anadolu Efes владеет контролирующей долей.
Известия
В AB InBev подчеркнули, что компания продолжит выполнять все социальные обязательства перед своими сотрудниками на территории России и Украины.
ТАСС
В России компания выпускает пиво Bud, "Клинское", "Сибирская корона", Stella Artois, Lowenbrau, Brahma, Staropramen, Hoegaarden, "Толстяк", Bagbier.
РИА Новости
Пивоваренный концерн Heineken сообщил, что намерен передать бизнес в России новому владельцу.
ТАСС

Подробнее о событии

AB InBev просит приостановить действие лицензии на производство и продажу бренда BUD в РФ
ТАСС09:41
В России останавливают выпуск пива Bud
Московский Комсомолец10:28
AB InBev попросило приостановить лицензию на производство и продажу бренда Bud в России
РИА Новости10:13
AB InBev потребовала приостановить выпуск пива под брендом Bud в России
РБК10:03
AB InBev попросило приостановить лицензию бренда Bud в России
Российская газета10:42
AB InBev просит приостановить действие лицензии на производство и продажу бренда BUD в РФ
Газета.Ru09:39
Пивоваренная компания AB InBev потребовала остановить выпуск пива под брендом Bud в России
Lenta.ru09:34

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