Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров находится в Мариуполе, он прибыл, чтобы поддержать боевой дух бойцов и привез дополнительное техническое снаряжение, сообщил ТАСС в понедельник министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации республики Ахмед Дудаев.
Бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман сообщил "Интерфаксу" о том, что на него составляется протокол по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП (публичные действия, направленные на дискредитацию вооруженных сил России) и для этого вызвали в полицию.