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AB InBev потребовала приостановить выпуск пива под брендом Bud в России

AB InBev обратилась
 в компанию Anadolu Efes, которая владеет контрольным пакетом акций бизнеса в России, с требованием остановить производство продукции.
ФАН
В AB InBev подчеркнули, что компания продолжит выполнять все социальные обязательства перед своими сотрудниками на территории России и Украины.
ТАСС
AB InBev Efes продолжает работу в России в штатном режиме.
Общественная служба новостей
Пивоваренная компания Heineken тоже покинет российский рынок.
Lenta.ru

Подробнее о событии

AB InBev попросило приостановить лицензию бренда Bud в России
Российская газета10:42
AB InBev потребовала приостановить выпуск пива Bud в России
Московский Комсомолец10:28
Пивоваренная компания AB InBev потребовала остановить выпуск пива под брендом Bud в России
Lenta.ru09:34
AB InBev потребовала приостановить выпуск пива под брендом Bud в России
РБК10:03
AB InBev просит приостановить действие лицензии на производство и продажу бренда BUD в РФ
ТАСС09:41
AB InBev просит приостановить действие лицензии на производство и продажу бренда BUD в РФ
Газета.Ru09:39
AB InBev попросило приостановить лицензию на производство и продажу бренда Bud в России
РИА Новости10:13

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