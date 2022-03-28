Британская версия правила Одновременно свою интерпретацию "правила 50 %" опубликовало Управление по имплементации финансовых санкций Великобритании (OFSI), заявив, что в отличие от Евросоюза и США не будет просто суммировать доли подсанкционных лиц и смотреть, превышает ли совокупная доля 50%.