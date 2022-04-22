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AB InBev продает Efes долю в российском предприятии

Бельгийская пивоваренная компания AB InBev 22 апреля объявила (.pdf
) о продаже неконтрольной доли в совместном предприятии AB InBev Efes своему партнеру — турецкой Anadolu Efes.
Коммерсантъ
AB InBev Efes — совместное российское предприятие AB InBev и Anadolu Efes, в котором Anadolu Efes владеет контролирующей долей.
РБК
В результате компания не будет учитывать инвестиции в AB InBev Efes и понесет неденежный убыток за первый квартал в размере $1,1 млрд.
Известия
Компания производит пиво "Клинское", Corona Extra, Hoegaarden, Leffe, Spaten и BUD.
Газета.Ru

Подробнее о событии

AB InBev решил продать свою долю в российской AB InBev Efes турецкой компании
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AB InBev решил продать Anadolu Efes свою долю в AB InBev Efes
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