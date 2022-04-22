КоммерсантъAB InBev продает Efes долю в российском предприятииБельгийская пивоваренная компания AB InBev 22 апреля объявила (.pdf) о продаже неконтрольной доли в совместном предприятии AB InBev Efes своему партнеру — турецкой Anadolu Efes.КоммерсантъAB InBev Efes — совместное российское предприятие AB InBev и Anadolu Efes, в котором Anadolu Efes владеет контролирующей долей.РБКВ результате компания не будет учитывать инвестиции в AB InBev Efes и понесет неденежный убыток за первый квартал в размере $1,1 млрд.ИзвестияКомпания производит пиво "Клинское", Corona Extra, Hoegaarden, Leffe, Spaten и BUD.Газета.RuЧитать далееСвернутьYakutsk.ruYakutsk.ruРоссийская газетаРБКВолгаПромЭкспертKazanfirst.ruРБК ИнвестицииDP.RUReadovka NewsRZN.infoИА Красная ВеснаСтрана Советов on-lineРосбалтНовые ИзвестияГазета.RuФАНЭкономика сегодняПодробнее о событииAB InBev решил продать свою долю в российской AB InBev Efes турецкой компанииИзвестия04:55Производитель пива «Клинское» и Hoegaarden решил продать бизнес в РоссииРБК04:16AB InBev объявила о продаже доли в российском СПТАСС02:16AB InBev решил продать свою долю российской AB InBev Efes турецкому партнеру Anadolu EfesРИА Новости03:13Крупнейшая пивоваренная компания мира AB InBev объявила об уходе из РоссииLenta.ru03:11AB InBev решил продать Anadolu Efes свою долю в AB InBev EfesИнтерфакс02:46AB InBev продает Efes долю в российском предприятииКоммерсантъ04:53Показать ещёОценить724Поделиться