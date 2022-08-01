Lenta.ruACCC: Австралия столкнется с экономически опасным дефицитом газа в 2023 годуВ 2023 году Австралия рискует столкнуться с экономически опасным дефицитом природного газа.Lenta.ruКрупные производители СПГ в настоящее время рассчитывают экспортировать большую часть незаконтрактованных объемов.ИнтерфаксНа прошлой неделе оператор энергетического рынка Австралии сообщил, что оптовые цены на энергоносители в апреле-июне утроились по сравнению с предыдущими тремя месяцами.ИнтерфаксВ ACCC полагают, что нехватка газа может оказать дополнительное повышательное давление на стоимость энергоресурсов.ИнтерфаксЧитать далееСвернутьChelindustry.ruChelindustry.ruЭкономика сегодняREGNUMПодробнее о событииACCC: Австралия столкнется с экономически опасным дефицитом газа в 2023 годуLenta.ru09:53В Австралии предупредили о вероятности «критической нехватки» газаREGNUM04:58Крупнейшему экспортеру СПГ грозит катастрофический дефицит газа внутри страныExpert.ru08:21Австралия рассматривает возможность ограничения экспорта газаProfinance.ru08:15В Австралии могут ограничить экспорт СПГ для предотвращения газового кризисаЭкономика сегодня06:54Австралии предсказали дефицит газа в 2023 годуИнтерфакс09:53Австралия может ограничить экспорт сжиженного природного газаChelindustry.ru01:22Показать ещёОценить40Поделиться