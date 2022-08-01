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ACCC: Австралия столкнется с экономически опасным дефицитом газа в 2023 году

В 2023 году Австралия рискует столкнуться с экономически опасным дефицитом природного газа.
Lenta.ru
Крупные производители СПГ в настоящее время рассчитывают экспортировать большую часть незаконтрактованных объемов.
Интерфакс
На прошлой неделе оператор энергетического рынка Австралии сообщил, что оптовые цены на энергоносители в апреле-июне утроились по сравнению с предыдущими тремя месяцами.
Интерфакс
В ACCC полагают, что нехватка газа может оказать дополнительное повышательное давление на стоимость энергоресурсов.
Интерфакс

Подробнее о событии

ACCC: Австралия столкнется с экономически опасным дефицитом газа в 2023 году
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