Будьте в Плюсе

АЕБ: повышение утильсбора на электромобили приведет к росту их стоимости и снизит продажи

Речь идет о подготовленном Минпромторгом проекте постановления правительства, согласно которому с 1 января 2022 года для новых электромобилей ставка утилизационного сбора увеличивается в девять раз.
РБК
Коэффициент для новых электрокаров будет увеличен до 14,4, отметили эксперты, проанализировав проект ведомства, а утильсбор для россиян составит 288 тыс. рублей.
Car.ru
В АЕБ также сообщили предварительные данные о состоянии автомобильного рынка в России.
РБК
Аналитический центр при правительстве (АЦ), как писал «Коммерсантъ», предсказал появление 350 тыс. электромобилей в России к 2030 году.
РБК

Подробнее о событии

АЕБ предупредила о рисках для российского рынка электромобилей из-за решений правительства
Автоновости дня07:46
Бизнес предупредил о рисках для рынка электромобилей из-за решений правительства
Ведомости06:47
АЕБ: повышение утильсбора на электромобили приведет к росту их стоимости и снизит продажи
ПРАЙМ05:20
АЕБ предсказала крах продаж электромобилей в России
SpeedMe05:35
Повышение утильсбора на электромобили негативно повлияет на развитие сегмента в России
Тарантас Ньюс05:32
Бизнес увидел в планах правительства опасность для рынка электромобилей
РБК05:22
АЕБ: рост утильсбора приведет с падению продаж электромобилей в России
32CARS.ru06:10

Интересное

В Минэкономики ФРГ исключили запуск Nord Stream 2 до конца сертификации

Handelsblatt указала, что, поскольку в Европе сохраняются высокие цены на топливо, нельзя исключать «соблазн» оператора ускорить запуск «Северного потока-2» в целях экономии на выплатах Украине за транзит газа.
РБК08:53

Экс-посол Украины в США Чалый призывает не допускать Зеленского к личной встрече с Путиным

Экс-посол Украины в США Валерий Чалый считает, что Владимир Зеленский и его окружение обладают недостаточным уровнем компетенции, а Владимир Путин "очень коварен" во время переговоров.
ИА SM-News04:02