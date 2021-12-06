ПРАЙМАЕБ: повышение утильсбора на электромобили приведет к росту их стоимости и снизит продажиРечь идет о подготовленном Минпромторгом проекте постановления правительства, согласно которому с 1 января 2022 года для новых электромобилей ставка утилизационного сбора увеличивается в девять раз.РБККоэффициент для новых электрокаров будет увеличен до 14,4, отметили эксперты, проанализировав проект ведомства, а утильсбор для россиян составит 288 тыс. рублей.Car.ruВ АЕБ также сообщили предварительные данные о состоянии автомобильного рынка в России.РБКАналитический центр при правительстве (АЦ), как писал «Коммерсантъ», предсказал появление 350 тыс. электромобилей в России к 2030 году.РБКЧитать далееСвернутьТарантас НьюсТарантас НьюсSpeedMeРБКCar.ruАвтоновости дняПодробнее о событииАЕБ предупредила о рисках для российского рынка электромобилей из-за решений правительстваАвтоновости дня07:46Бизнес предупредил о рисках для рынка электромобилей из-за решений правительстваВедомости06:47АЕБ: повышение утильсбора на электромобили приведет к росту их стоимости и снизит продажиПРАЙМ05:20АЕБ предсказала крах продаж электромобилей в РоссииSpeedMe05:35Повышение утильсбора на электромобили негативно повлияет на развитие сегмента в РоссииТарантас Ньюс05:32Бизнес увидел в планах правительства опасность для рынка электромобилейРБК05:22АЕБ: рост утильсбора приведет с падению продаж электромобилей в России32CARS.ru06:10Показать ещёОценить20Поделиться