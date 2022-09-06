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АЕБ: продажи новых автомобилей в России в августе упали на 62,4 процента

Продажи новых автомобилей в России в августе рухнули на 62,4 процента год к году, до 41,6 тысячи штук, говорится в отчете Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).
Lenta.ru
Согласно представленным данным
, за прошедший месяц продажи новых автомобилей российского производителя снизились на 7% у "Автоваза", на 8% - у УАЗа, на 44% - у ГАЗа.
Бизнес журнал
Далее следуют сразу три китайские марки: Haval (3040 шт., +32,5%), Chery (2983 шт., -21,1%) и Geely (2935 шт., +35,5%).
Автостат
В топ-10 самых популярных SUV января-августа лидером также стала Lada Niva (16,5 тыс. шт., минус 57%), опередив Hyundai Creta (15,5 тыс. шт., минус 69% — худшая динамика) на тысячу машин.
Журнал Авто.ру

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