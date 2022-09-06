По словам директора департамента контроля за внешними ограничениями министерства Дмитрия Тимофеева, среди прочего устойчивость обеспечили сбалансированный бюджет и политика таргетированной инфляции, слова господина Тимофеева приводит РБК.
«Руководство МИД РФ с глубоким прискорбием сообщает, что 5 сентября 2022 г. трагически погибли при теракте в Афганистане сотрудники посольства России в Кабуле – второй секретарь Михаил Шах и специалист-эксперт Кужугет Адыгжы Сергеевич», – говорится в сообщении.
В России необходимо сделать всё возможное, чтобы для людей с разным уровнем дохода были доступны самые широкие возможности для путешествий, заявил президент Владимир Путин на заседании президиума Госсовета по вопросу «О развитии туризма в России».