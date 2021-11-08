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АЕБ выступает за продление нулевых пошлин на ввоз электромобилей в Россию

Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ) считает необходимым продлить действие нулевой таможенной пошлины на ввоз электромобилей в Россию, которая пока действует только до конца 2021 года.
Автоновости дня
Председатель комитета автопроизводителей АЕБ Томас Штэрцель считает, что в ближайшие годы в России серьезно сократится спрос на электрические автомобили.
Quto.ru
Стоит отметить, что продажи «зеленых» машин в нашей стране стали активно расти с середины 2020 года.
Автостат
В то же время в абсолютных цифрах показатели совсем невелики: за 10 месяцев 2021 года было продано всего 845 электромобилей.
Lenta.ru

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