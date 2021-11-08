ПРАЙМАЕБ выступает за продление нулевых пошлин на ввоз электромобилей в РоссиюАссоциация европейского бизнеса (АЕБ) считает необходимым продлить действие нулевой таможенной пошлины на ввоз электромобилей в Россию, которая пока действует только до конца 2021 года.Автоновости дняПредседатель комитета автопроизводителей АЕБ Томас Штэрцель считает, что в ближайшие годы в России серьезно сократится спрос на электрические автомобили.Quto.ruСтоит отметить, что продажи «зеленых» машин в нашей стране стали активно расти с середины 2020 года.АвтостатВ то же время в абсолютных цифрах показатели совсем невелики: за 10 месяцев 2021 года было продано всего 845 электромобилей.Lenta.ruЧитать далееСвернутьТарантас НьюсТарантас НьюсДрайвАвтоновости дняMax-CarsAutoNewsCarsWeek.ruРоссийская газетаАВТО 3НЖурнал Авто.руПодробнее о событииПродажи автомобилей в России в октябре снизились на 18,1% г / г, продажи электромобилей подскочилиProfinance.ruвчера в 07:23Европейский бизнес поддержал продление нулевой ставки на ввоз электрокаров в РоссиюВедомостивчера в 07:15АЕБ выступает за продление нулевых пошлин на ввоз электромобилей в РоссиюПРАЙМвчера в 06:02Ассоциация европейского бизнеса поддержала продление беспошлинного ввоза электрокаров в РФТАССвчера в 06:52АЕБ: с начала года продажи электромобилей в России подскочили на 118 процентовLenta.ruвчера в 06:34Ассоциация европейского бизнеса предложила продлить нулевую пошлину на ввоз электромобилейРИА Новостивчера в 06:11Автопродажи замедлили падение в октябреКоммерсантъвчера в 07:00Показать ещёОценить2Поделиться