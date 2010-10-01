Общество

Интерфакс - РоссияИнтерфакс - РоссияАЭХК назначил годовое собрание акционеров на 22 июня

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На повестке дня стоят вопросы о распределении чистой прибыли АЭХК за 2019 год, определении количественного состава совета директоров и избрании его новых членов. Рекомендаций по дивидендам за 2019 год АЭХК в своем сообщении не приводит.
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