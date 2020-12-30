АЭС России выработали в 2020 году 215,7 млрд киловатт-часов электроэнергии — это рекордное значение, сообщил «Росэнергоатом» (оператор всех АЭС, входит в «Росатом»). Прошлый максимум был установлен в 1988 году, когда все станции выработали 215,669 млрд киловатт-часов.

С чего всё началось По сообщению пресс-службы концерна , российские АЭС также более чем на 7 миллиардов киловатт-часов превысили собственное достижение 2019 года – 208,7 миллиарда киловатт-часов. Вести.Ru вчера в 06:11