Происшествия

REGNUMREGNUMAEOI: жертв в результате инцидента в иранском Натанзе не обнаружено

Тегеран, 4 июля 2020, 08:15 — REGNUM 2 июля пресс-секретарь Организации по атомной энергии Ирана (AEOI) Бехруз Камальванди заявил, что жертв в комплексе Шахид Ахмади Роушан Натанз в результате инцидента, произошедшего утром, не обнаружено, при этом процесс обогащения продолжается вдали от места инцидента.
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