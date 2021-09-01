Президент Украины Зеленский призвал начать консультации с США и ФРГ по транзиту газа

Украинский лидер Владимир Зеленский призвал немедленно начать регулярный трехсторонний диалог между Киевом, Берлином и Вашингтоном по вопросу продолжения транзита газа через Украину после начала работы газопровода "Северный поток — 2", об этом говорится в заявлении офиса главы государства.