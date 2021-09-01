Rivian, стартап на базе Irivine, который стремится штурмовать рынок с помощью своих электромобилей, ориентированных на приключения, подал заявку на Первичное публичное размещение акций (IPO), согласно сообщениям.
Украинский лидер Владимир Зеленский призвал немедленно начать регулярный трехсторонний диалог между Киевом, Берлином и Вашингтоном по вопросу продолжения транзита газа через Украину после начала работы газопровода "Северный поток — 2", об этом говорится в заявлении офиса главы государства.