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AFI Development Льва Леваева построит 720 000 кв.м недвижимости на Алтуфьевском шоссе

В рамках реорганизации промзоны на Алтуфьевском шоссе планируется строительство 720 000 кв.м недвижимости, из которых 470 000 кв.м составят объекты производственного и общественно-делового значения.
Ведомости
В первом таком аукционе на право реорганизовать бывшую промзону "Коровино" приняли участие 5 потенциальных инвесторов, и стоимость контракта тогда выросла с 22 до 201 миллиона рублей.
РИА Новости
Также планируется возвести 836 тысяч квадратных метров жилья, в том числе 90 тысяч квадратных метров построить по программе реновации.
Москва 24
В целом проект "Индустриальные кварталы" позволит получить около 500 тыс. рабочих мест и почти 3 трлн рублей поступлений в бюджет.
Интерфакс

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