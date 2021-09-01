Будьте в Плюсе

AFI Development Льва Леваева построит 720 000 кв.м недвижимости на Алтуфьевском шоссе

В Москве прошел аукцион на право заключения договора о комплексном развитии территории (КРТ) промзоны «Алтуфьевское шоссе» в рамках проекта «Индустриальные кварталы».
Московский Комсомолец
У правообладателей земли в течение шести месяцев была возможность договориться между собой и подать документы на реализацию проекта КРТ.
Национальная служба новостей
Проект "Индустриальные кварталы" позволит городу получить около 500 тыс. рабочих мест и почти три триллиона рублей поступлений в бюджет.
ТАСС
Общий объем инвестиций составит более семи триллионов рублей.
ТАСС

С чего всё началось

В Москве создадут еще семь индустриальных кварталов
Общая площадь семи земельных участков превышает 72 гектара, в рамках этих проектов планируется возвести 1,7 миллиона квадратных метров недвижимости. На этих территориях производства займут 284 тысячи квадратных метров, а общественно-деловые объекты — более 610 тысяч квадратных метров.
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы02:04

Подробнее о событии

Ефимов: В Москве на аукционе определили инвестора для реорганизации части промзоны «Алтуфьевское шоссе»
Агентство Москва05:19
7 новых индустриальных кварталов создадут в Москве
РИАМО06:41
На территории семи промзон Москвы построят 1,7 млн кв. м недвижимости
РБК05:28
В Москве определили инвестора для реорганизации части промзоны «Алтуфьевское шоссе»
Глас Народа05:20
В Москве планируют создать ещё семь индустриальных кварталов
RT на русском06:06
Заммэра Москвы Владимир Ефимов: «В столице появятся еще семь индустриальных кварталов»
Комсомольская правда02:20
В Москве создадут еще семь индустриальных кварталов
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы02:04

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