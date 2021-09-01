Общая площадь семи земельных участков превышает 72 гектара, в рамках этих проектов планируется возвести 1,7 миллиона квадратных метров недвижимости. На этих территориях производства займут 284 тысячи квадратных метров, а общественно-деловые объекты — более 610 тысяч квадратных метров.
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы02:04
Уже в следующем году субкомпактный кроссовер Toyota Corolla Cross, построенный на базе одноименной модели, обзаведется гибридной модификацией в США, — эту информацию подтвердили представители японской марки.
Потенциал повышения курса евро по отношению к доллару и фунту выглядит ограниченным, даже если Европейский центральный банк сократит покупку облигаций, экстренную программу количественного смягчения, принятую в связи пандемией, сообщает Rabobank.