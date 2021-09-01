В Москве создадут еще семь индустриальных кварталов

Общая площадь семи земельных участков превышает 72 гектара, в рамках этих проектов планируется возвести 1,7 миллиона квадратных метров недвижимости. На этих территориях производства займут 284 тысячи квадратных метров, а общественно-деловые объекты — более 610 тысяч квадратных метров.