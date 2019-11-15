Экономика

ВедомостиВедомостиАФК «Система» и РКИФ продадут 20% акций «Детского мира»

АФК «Система» и Российско-китайский инвестиционный фонд (РКИФ, создан Российским фондом прямых инвестиций и China Investment Corporation) продаст не менее 150 млн акций (20% уставного капитала) ПАО «Детский мир», сообщили стороны сделки.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

АФК «Система» и РКИФ продадут не менее 20% акций «Детского мира» в рамках SPO

ТАСС11:41

АФК «Система» и РКИФ продадут 20% акций «Детского мира»

Ведомости11:34

«Система» и РКИФ продадут от 20% «Детского мира» в ходе SPO

Коммерсантъ12:19

АФК «Система» продаст инвесторам часть своего пакета «Детского мира»

РБК13:07

«Система» и РКИФ продадут не менее 20,3% «Детского мира»

Интерфакс13:54

АФК «Система» продаст пакет акций в «Детском мире»

Rambler News Service11:46

АФК «Система» и РКИФ планируют SPO не менее 20,3% «Детского мира»

ПРАЙМ13:13
Показать все источники
Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 16:45, Ашберн
Авто

УАЗ намерен внедрить в 2020 году на автомобили новый двигатель мощностью 180 лошадиных сил

Ульяновский автомобильный завод (УАЗ) (входит в российский концерн "Соллерс") в следующем году планирует начать установку на автомобили нового двигателя мощностью 180 лошадиных сил.
ТАСС 13:22
Экономика

Экономисты подсчитали размер будущих пенсий граждан России

Речь идёт о соотношении пенсий и зарплаты в последний год работы.
Говорит Москва 02:30
Музыка

Ставрополец не попал в шоу «Голос» из-за отказа спеть хит Шнурова

Победа 26 03:16
Общество

Галкин записал видеообращение после сообщений о запрете концертов

РИА Новости 14:50
Политика

Помпео рассказал о разнице между признанием Крыма и Голанских высот

Президент США Дональд Трамп в апреле 2019 года подписал декларацию о признании суверенитета Израиля над Голанскими высотами.
РИА Новости 13:44
Происшествия

По подозрению в убийстве пятилетней девочки в Крыму задержан ее отчим

Тело ребенка обнаружили закопанным в канаву рядом с домом. В Крыму по подозрению в убийстве пятилетней девочки задержан ее отчим.
Пятый канал 01:30
Армия и оружие

Шойгу подвел итоги учений «Центр-2019»

Московский Комсомолец 10:46
Происшествия

В Шереметьево столкнулись самолеты

Рамблер 02:39
Фигурное катание

Медведева выиграла короткую программу на этапе Гран-при в России

Российская фигуристка Евгения Медведева стала лучшей по итогам короткой программы на российском этапе мирового Гран-при.
Lenta.ru 12:07
Происшествия

Американский пограничник ранил россиянина на границе с Мексикой

Американский пограничник ранил россиянина из огнестрельного оружия на границе с Мексикой, говорится в распространенном в пятницу сообщении Погранично-таможенной службы США.
РИА Новости 15:39
Наука

Палеонтологи нашли в янтаре из Мьянмы самого древнего жука-опылителя

Янтарю, который был обнаружен в Мьянме, около 99 миллионов лет. Палеонтологи из Китая назвали насекомое Angimordella burmitina.
RuNews24.ru 12 ноября в 16:42
Футбол

МЮ подготовил 200 млн фунтов на зимние трансферы

«Манчестер Юнайтед» подготовил 200 миллионов фунтов стерлингов на зимние трансферы, сообщает The Mirror.
Soccer.ru 15:19
Общество

СМИ: суд отправил под домашний арест подозреваемую в коррупции чиновницу офиса Зеленского

Высший антикоррупционный суд избрал руководителю одного из департаментов офиса президента Украины Владимира Зеленского Светлане Кондзеле меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.
ТАСС 15:58
Политика

«Нафтогаз» ответил на слова Путина о риске прекращения транзита газа

Гендиректор «Нафтогаза» Андрей Коболев прокомментировал слова президента России Владимира Путина о том, что есть риск прекращения транзита российского газа через Украину.
Ведомости 08:32
Политика

На Украине сотрудники СБУ и ЦРУ задержали одного из лидеров ИГ

Газета.Ru 16:13
Происшествия

В московской квартире найдена мертвой солистка рок-группы «Маневры»

Бывшая вокалистка рок-группы «Маневры» Надиры Садыковой и ее мать были найдены мертвыми в их московской квартире.
РБК 08:39
Футбол

Молодежная сборная России обыграла Латвию в отборе на Евро

Молодежная сборная России по футболу обыграла Латвию в матче пятого тура отборочного этапа чемпионата Европы 2021 года.
Нева Спорт 14:40
Игры

Вышел трейлер новой Microsoft Flight Simulator

Microsoft Flight Simulator 2020 станет одиннадцатой частью в серии. Сыграть в нее можно будет на Windows 10 и Xbox One.
CyberSport.ru вчера в 16:26
Футбол

Балерина Диана Вишнева стала послом Петербурга на Евро-2020

КП - Санкт-Петербург 12:19
Политика

Владимир Путин на саммите БРИКС отправил ряд важных сигналов Украине

Отвечая на вопросы журналистов по итогам саммита, Путин отправил Украине ряд важнейших сигналов.
Tochka Zрения 08:33
Футбол

Судья Вилков отстранён от работы на матчах РПЛ

Президент РФС Александр Дюков поделился мыслями о работе судьи Михаила Вилкова, а также сообщил о его отстранении от матчей чемпионата России.
Чемпионат 06:48
Происшествия

В Москве пьяный мужчина избил в трамвае беременную женщину

РИА Новости 03:41
Авто

Продажи автомобилей с пробегом в октябре выросли на 2%

В прошлом месяце самым популярным автомобилем с пробегом в РФ снова стал хэтчбек LADA 2114, который был продан в количестве 13 тысяч экземпляров.
SpeedMe вчера в 06:34
Общество

«Руки-базуки» Кирилла Терешина оказались подделкой

Россиянин Кирилл Терешин, прославившийся благодаря крупным бицепсам, увеличил их с помощью инъекций вазелина.
Lenta.ru 07:35
Политика

Боливия разрывает дипломатические отношения с Венесуэлой

Новое руководство Боливии приняло решение о разрыве дипломатических отношений с Венесуэлой.
REGNUM 13:21
Экономика

Банк России отозвал лицензию у «Кредитинвеста»

Центральный Банк России отозвал лицензию у банка «Кредитинвест».
Известия 01:03
Общество

Из-за кота Виктора в Аэрофлоте напомнили правила перевозки животных

Красная весна 13 ноября в 14:46
Политика

Слова Собчак о Крыме проверят на экстремизм

Известия 12:15
Шоу-бизнес

Ольга Серябкина рассказала о драке с Леной Темниковой

Однажды - говорит Серябкина в своем интервью - произошёл момент, когда их конфликт с Темниковой перерос в драку.
Bimru.ru вчера в 07:30
Происшествия

Историка Соколова перевели в СИЗО «Кресты»

ЗакC.Ру 11:59
Как работают Яндекс.Новости?
Главное