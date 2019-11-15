Соответственно, за продаваемые пакеты АФК «Система» и РКИФ могли бы выручить 14,5 млрд руб. Стороны за счет этой сделки хотят увеличить долю акций «Детского мира» в свободном обращении, что позволит повысить их ликвидность и увеличит их стоимость, сказано в сообщении компаний.

Энергетика Польша не станет продлевать контракт с «Газпромом» Польский энергетический концерн PGNiG подал "Газпрому" заявление о желании завершить действие контракта о поставке российского газа в республику 31 декабря 2022 года, передает ТАСС со ссылкой на сообщение компании.

Общество Девятилетний бельгиец в декабре станет бакалавром по электротехнике Девятилетний бельгиец Лоран Симон поступил в Технологический университет Эйндховена на специальность «Электротехника» и, если все пойдет нормально, в декабре станет бакалавром.

Политика Трамп раскритиковал бывшего посла на Украине Йованович Президент США Дональд Трамп выступил с резкой критикой в адрес бывшего посла США на Украине Мари Йованович, пока та дает показания в конгрессе в рамках импичмента.

Политика Зеленский подписал закон для выделения ГТС из «Нафтогаза» Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, позволяющий завершить процедуры по созданию независимого оператора газотранспортной системы (ГТС) путем его выделения из "Нафтогаза", сообщила заместитель руководителя офиса главы государства Юлия Ковалив.

Политика В ЕК отреагировали на заявление Путина о транзите газа через Украину Еврокомиссия спокойна в вопросе транзита российского газа через Украину и продолжает работать с обеими сторонами над заключением нового контракта, сообщила представитель ЕК Мина Андреева.

Игры Фанат взломал «Star Wars Jedi: Fallen Order» и обнаружил Дарта Вейдера Компания EA не предлагает ранний доступ для «Star Wars Jedi: Fallen Order» из-за страха перед спойлерами, но парням с Reddit все же удалось получить доступ к файлам игры и обнаружить много интересного, в том числе некоторые спойлеры.

Гаджеты Последнее обновление Samsung Galaxy A50 оказалось проблемным На днях смартфон Samsung Galaxy A50 получил очередное обновление, которое должно было улучшить работу сканера отпечатков пальцев, но вместо этого выводит его из строя.

Происшествия Пермский школьник собирался убить 50 человек Пермский школьник собирался убить 50 человек В Перми школьник думал о массовом убийстве.

Общество Врачи рассказали, что ждёт блогера «Руки-базуки» Ещё три операции ожидают жителя Пятигорска Кирилла Терешина, известного как «Руки-базуки», заявил 15 ноября пластический хирург Дмитрий Мельников в интервью «Комсомольской правде».