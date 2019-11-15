Экономика
ВедомостиАФК «Система» и РКИФ продадут 20% акций «Детского мира»
Соответственно, за продаваемые пакеты АФК «Система» и РКИФ могли бы выручить 14,5 млрд руб. Стороны за счет этой сделки хотят увеличить долю акций «Детского мира» в свободном обращении, что позволит повысить их ликвидность и увеличит их стоимость, сказано в сообщении компаний.
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Экс-футболист «Спартака» Адриано женился на российской модели
Энергетика
Польша не станет продлевать контракт с «Газпромом»
Польский энергетический концерн PGNiG подал "Газпрому" заявление о желании завершить действие контракта о поставке российского газа в республику 31 декабря 2022 года, передает ТАСС со ссылкой на сообщение компании.
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Боливия разрывает дипломатические отношения с Венесуэлой
Новое руководство Боливии приняло решение о разрыве дипломатических отношений с Венесуэлой.
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Слова Собчак о Крыме проверят на экстремизм
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Двое военных на Украине погибли при взрывах на складах в Балаклее
Во время уничтожения боеприпасов на складах Центральной артиллерийской базы Вооруженных сил Украины в городе Балаклея (Харьковская область) погибли двое военнослужащих.
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Вышел трейлер «Спанч Боба: в бегах» с Киану Ривзом
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Девятилетний бельгиец в декабре станет бакалавром по электротехнике
Девятилетний бельгиец Лоран Симон поступил в Технологический университет Эйндховена на специальность «Электротехника» и, если все пойдет нормально, в декабре станет бакалавром.
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Xiaomi Mi Note 10 поступил в продажу в Европе
Флагманский Xiaomi Mi Note 10 (он же Xiaomi CC9 Pro) уже начинает продаваться в Европе.
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Российская фигуристка Евгения Медведева стала лучшей по итогам короткой программы на российском этапе мирового Гран-при.
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Трамп раскритиковал бывшего посла на Украине Йованович
Президент США Дональд Трамп выступил с резкой критикой в адрес бывшего посла США на Украине Мари Йованович, пока та дает показания в конгрессе в рамках импичмента.
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«Аякс» продлил контракт с ван дер Саром
Исполнительный директор «Аякса» Эдвин ван дер Сар продолжит работу на этой должности до 2023 года.
Политика
Зеленский подписал закон для выделения ГТС из «Нафтогаза»
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, позволяющий завершить процедуры по созданию независимого оператора газотранспортной системы (ГТС) путем его выделения из "Нафтогаза", сообщила заместитель руководителя офиса главы государства Юлия Ковалив.
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В ЕК отреагировали на заявление Путина о транзите газа через Украину
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Фанат взломал «Star Wars Jedi: Fallen Order» и обнаружил Дарта Вейдера
Компания EA не предлагает ранний доступ для «Star Wars Jedi: Fallen Order» из-за страха перед спойлерами, но парням с Reddit все же удалось получить доступ к файлам игры и обнаружить много интересного, в том числе некоторые спойлеры.
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Последнее обновление Samsung Galaxy A50 оказалось проблемным
На днях смартфон Samsung Galaxy A50 получил очередное обновление, которое должно было улучшить работу сканера отпечатков пальцев, но вместо этого выводит его из строя.
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В московской квартире найдена мертвой солистка рок-группы «Маневры»
Бывшая вокалистка рок-группы «Маневры» Надиры Садыковой и ее мать были найдены мертвыми в их московской квартире.
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Пермский школьник собирался убить 50 человек
Пермский школьник собирался убить 50 человек В Перми школьник думал о массовом убийстве.
Футбол
Антуан Гризманн: «Знал, что в „Барселоне“ будет трудно»
Нападающий «Барселоны» Антуан Гризманн рассказал о своей адаптации в каталонском клубе.
Общество
Врачи рассказали, что ждёт блогера «Руки-базуки»
Ещё три операции ожидают жителя Пятигорска Кирилла Терешина, известного как «Руки-базуки», заявил 15 ноября пластический хирург Дмитрий Мельников в интервью «Комсомольской правде».
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Зеленский назвал «витриной» Украины КПП на границе с Крымом
Отремонтированные контрольно-пропускные пункты «Каланчак» и «Чонгар» на границе с Крымом «фактически наша витрина, которая наглядно показывает, что Украина — это круто, безопасно, человечно», заявил в Facebook украинский президент Владимир Зеленский.
Общество
Скворцова призвала вернуть элементы отраслевой системы оплаты труда
Пороки нынешней системы оплаты труда в здравоохранении были заложены реформами 2004−2005 годов.