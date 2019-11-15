Экономика

ВедомостиВедомостиАФК «Система» и РКИФ продадут 20% акций «Детского мира»

Соответственно, за продаваемые пакеты АФК «Система» и РКИФ могли бы выручить 14,5 млрд руб. Стороны за счет этой сделки хотят увеличить долю акций «Детского мира» в свободном обращении, что позволит повысить их ликвидность и увеличит их стоимость, сказано в сообщении компаний.
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АФК «Система» и РКИФ продадут не менее 20% акций «Детского мира» в рамках SPO

ТАСС11:41

АФК «Система» и РКИФ продадут 20% акций «Детского мира»

Ведомости11:34

«Система» и РКИФ продадут от 20% «Детского мира» в ходе SPO

Коммерсантъ12:19

АФК «Система» продаст инвесторам часть своего пакета «Детского мира»

РБК13:07

«Система» и РКИФ продадут не менее 20,3% «Детского мира»

Интерфакс13:54

АФК «Система» продаст пакет акций в «Детском мире»

Rambler News Service11:46

АФК «Система» и РКИФ планируют SPO не менее 20,3% «Детского мира»

ПРАЙМ13:13
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