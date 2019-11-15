Экономика
ВедомостиАФК «Система» и РКИФ продадут 20% акций «Детского мира»
Соответственно, за продаваемые пакеты АФК «Система» и РКИФ могли бы выручить 14,5 млрд руб. Стороны за счет этой сделки хотят увеличить долю акций «Детского мира» в свободном обращении, что позволит повысить их ликвидность и увеличит их стоимость, сказано в сообщении компаний.
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Политика
Акции протеста возобновились в Тбилиси
Политика
Саммит в «нормандском формате» намечен на 9 декабря
Политика
В ЕК отреагировали на заявление Путина о транзите газа через Украину
Еврокомиссия спокойна в вопросе транзита российского газа через Украину и продолжает работать с обеими сторонами над заключением нового контракта, сообщила представитель ЕК Мина Андреева.
Энергетика
Польша не станет продлевать контракт с «Газпромом»
Польский энергетический концерн PGNiG подал "Газпрому" заявление о желании завершить действие контракта о поставке российского газа в республику 31 декабря 2022 года, передает ТАСС со ссылкой на сообщение компании.
Политика
В США обнародована стенограмма первого разговора Трампа с Зеленским
Белый дом опубликовал стенограмму апрельского телефонного разговора президента США Дональда Трампа с его украинским коллегой Владимиром Зеленским.
Происшествия
Двое военных на Украине погибли при взрывах на складах в Балаклее
Во время уничтожения боеприпасов на складах Центральной артиллерийской базы Вооруженных сил Украины в городе Балаклея (Харьковская область) погибли двое военнослужащих.
Футбол
Дмитрий Хохлов станет тренером «Сочи» в случае отставки Точилина
Экс-наставник московского «Динамо» Дмитрий Хохлов займет должность главного тренера «Сочи», если Александр Точилин подаст в отставку, сообщает «Чемпионат».
Армия и оружие
Легковушку испытали ударной волной взрыва
В посвященном 12-му ЦНИИ Минобороны РФ выпуске программы «Военная приемка», журналисты и съемочная бригада телеканала «Звезда» провели тест и узнали, что будет с легковым автомобилем при воздействии на него ударной волны, эквивалентной той, которая возникает при взрыве ядерного боеприпаса.
Общество
РБК: Дерипаска раскрыл данные о замороженных в США активах
Представители Олега Дерипаски в американском суде впервые раскрыли, какое имущество бизнесмена было заморожено из-за санкций в США - это представительский офис группы "Базовый элемент" в Америке, компания Basic Element Inc. (штат Делавэр).
Музыка
Бузова пообещала спеть на «Евровидении»
Происшествия
В Кирове завели дело против судмедэксперта по делу «пьяного» мальчика
Следователи возбудили дело о халатности против судмедэксперта Сергея Насонова, который обнаружил алкоголь в крови сбитого в в Кировской области шестилетнего мальчика.
Политика
Боливия разрывает дипломатические отношения с Венесуэлой
Новое руководство Боливии приняло решение о разрыве дипломатических отношений с Венесуэлой.
Шоу-бизнес
Пропавшую актрису Марию Стерникову нашли в Москве
Мать актера Александра Носика — артистку Марию Стерникову — нашли в Москве, сообщает Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на PR-директор А.Носика Киру Железняк.
Общество
Жителей карельского города испугал желтый снег и мертвые птицы
Музыка
Новый клип Little Big взорвал Рунет
Новый клип группы Little Big под названием «Go Bananas» собрал 4,5 миллиона просмотров всего за несколько часов после публикации и занял первое место в трендах русскоязычного сегмента YouTube.
Технологии
Apple удалит из App Store приложения, связанные с вейпингом
Корпорация Apple намерена удалить из App Store свыше 180 приложений, которые связаны с курением электронных сигарет или вейпингом, сообщает портал Apple Insider.
Общество
Российский ученый-математик отравился «Кротом»
Российский математик Олег Ишаев-Мусатов по ошибке вместо воды выпил средством для очистки труб «Крот».
Фигурное катание
Медведева выиграла короткую программу на этапе Гран-при в Москве
Россиянка Евгения Медведева лидирует на этапе Гран-при по фигурному катанию в Москве после короткой программы.
Происшествия
Пять пациентов больницы на Ставрополье заразились ВИЧ-инфекцией
Ранее в некоторых СМИ и социальных сетях появилась информация о заражении в 2018 году ВИЧ-инфекцией пятерых пациентов больницы в Будённовске из-за халатности медперсонала.
Политика
Прокуратура проверит интервью Собчак на экстремизм
Общество
Невзоров указал на отмену концертов раскритиковавшего цензуру Галкина
Журналист Александр Невзоров заявил, что юмористу Максиму Галкину после критики цензуры на российском телевидении начали отменять концерты.
Технологии
ПИК и «Яндекс» создали систему управления умным домом
Центр системы – «Яндекс.Станция» со встроенным голосовым помощником «Алисой», которая управляет светом, климатом, розетками, телевизором в квартире, говорит представитель «Яндекса».
Политика
Зеленский подписал закон для выделения ГТС из «Нафтогаза»
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, позволяющий завершить процедуры по созданию независимого оператора газотранспортной системы (ГТС) путем его выделения из "Нафтогаза", сообщила заместитель руководителя офиса главы государства Юлия Ковалив.
Общество
Участницу «Мисс Вселенная» от Украины не пустили в США
Представительнице Украины на конкурсе "Мисс Вселенная" Анастасии Субботе отказали в получении американской визы.
Армия и оружие
В Минобороны заявили об отсутствии примеров мужеложства в армии
В Министерстве обороны России заявили о том, что в армии нет примеров мужеложства.