Экономика
Finam.RuСтоимость одной акции «Детского мира» в рамках SPO составила 93 рубля
Стоимость одной акции "Детского мира" в рамках SPO была установлена на уровне 93 рублей, размер предложения составит 117,777,459 существующих акций компании, что соответствует 15,94% акционерного капитала "Детского мира".
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Политика
Россия вышлет двух чешских дипломатов
В начале июня премьер Чехии Андрей Бабиш заявил, что правительство Чехии приняло решение о высылке из страны двух российских дипломатов, что связано с историей о якобы перевозке рицина.
РИА Новости 15 июня в 07:14
Фигурное катание
Тарасова прокомментировала назначение Плющенко тренером сборной России
Назначение двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко тренером сборной России - обычная практика, не стоит ждать результатов прямо сразу, нужно запастись терпением.
МонаВиста 15 июня в 14:03
Экономика
Адвокат объяснила, когда и как банк может забрать деньги из вклада
Оказывается, существует немало ситуаций, в которых деньги клиента могут оказаться в распоряжении банка.
Радио Комсомольская правда 03:58
Наука
Неврологические симптомы коронавируса предшествуют респираторным
Ученые из Чикаго рассказали, что коронавирус может наносить вред всей нервной системой, а неврологические симптомы нередко проявляются еще до того как повышается температура или кашель.
Shraibikus News 02:31
Общество
В Петербурге умер политик и ученый Ватаняр Ягья
В Петербурге на 82-м году жизни скончался депутат Законодательного собрания четырех созывов (с 1-го по 4-й) и депутат Ленсовета-Петросовета 21-го созыва, экс-член политсовета петербургского отделения партии «Единая Россия» Ватаняр Ягья.
Коммерсантъ Санкт-Петербург 03:46
Экономика
Медведев перечислил главные шоки для российской экономики в 2020 году
Несколько дней назад президент России Владимир Путин заявил об успехе страны в сглаживании негативных социальных и экономических последствий пандемии.
Известия 03:22
Общество
Кабмин отменил свыше 450 актов советских госорганов
Подписанный документ касается более 450 устаревших актов, изданных в РСФСР и СССР, а также их отдельных положений.
Российская газета 02:39
Религия
Монастырь экс-духовника Поклонской перешел на осадное положение
Запрещенный с недавнего времени в служении клирик схиигумен Сергий (Романов) днем 16 июня вместе с казаками захватили Среднеуральский женский монастырь в честь иконы Пресвятой Богородицы "Спорительница хлебов" в Свердловской области, сообщает портал 66.Ru.
Газета.Ru вчера в 14:03
Экономика
Треть российских компаний отказались от господдержки
Около трети российских компаний отказались от государственной поддержки.
РБК 01:10
Общество
Дождь: Жителям Москвы за деньги предлагают проголосовать онлайн в поддержку поправок в конституцию
Жителям Москвы за деньги предлагают зарегистрироваться на сайте Мос.ру и проголосовать онлайн в поддержку поправок в конституцию, – утверждает телеканал Дождь.
Эхо Москвы 03:32
Общество
На Кубани с 21 июня ослабят контроль над туристами
Контроль над въезжающими в Краснодарский край туристами ослабят с 21 июня, им также разрешат свободно перемещаться по территории региона, рассказал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев в интервью телеканалу "Россия 1".
РИА Новости вчера в 17:09
Общество
Впервые с 1 мая в России выявили менее 8 тысяч больных коронавирусом
Впервые за полтора месяца число новых заболевших за сутки составило менее 8 тысяч человек. Последний раз такая картина наблюдалась 1 мая.
РИА ОмскИнформ 03:28
Футбол
Заседание по пересмотру приговора Кокорину и Мамаеву перенесено
Заседание московского городского суда по пересмотру приговора футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву перенесено на 6 июля.
Вести.Ru 04:02
Экономика
Банкиры попросили отсрочить переход на отечественное ПО
Ассоциация банков России (АБР) в письме главе правительства Михаилу Мишустину попросила перенести на четыре года перевод критической информационной инфраструктуры на отечественное программное обеспечение, сообщает «Коммерсантъ».
РБК 04:36
Общество
За сутки в Красноярском крае пять человек умерли от коронавируса
По данным регионального оперштаба по борьбе с COVID-19 в крае, на 17 июня у 160 человек за сутки нашли коронавирус, количество всех зараженных COVID-19 составляет — 6 973.
Kursk.com 03:40
Происшествия
Разведка Франции назвала опасной деятельность чеченской общины
Разведслужба полиции Франции заявила об опасности, исходящей от представителей чеченской общины в стране.
BFM.ru 00:45
Происшествия
После беспорядков в Дагестане задержаны десять граждан Азербайджана
В Дагестане после беспорядков в пункте временного размещения иностранцев на границе Магармкентского и Дербентского районов возбуждено уголовное дело по статьям о применении насилия, опасного для жизни, к представителям власти и об умышленной порче имущества.
Интерфакс 04:06
Армия и оружие
На границе Индии и Китая погибли десятки военнослужащих
Известия вчера в 20:11
Фигурное катание
Юлия Липницкая подтвердила слухи о своей беременности
Российская фигуристка Юлия Липницкая подтвердила слухи, которые распространились в средствах массовой информации, о том, что беременна.
Inc-news.ru вчера в 13:37
Происшествия
Адвокат Ефремова рассказал о состоянии артиста
Lenta.ru 15 июня в 20:35
Политика
Трамп объявил о выводе американских военных из Германии
США собираются сократить число своих военных в Германии до 25 тысяч, заявил Дональд Трамп.
НТВ 15 июня в 16:53
Происшествия
В России появилась новая схема мошенничества
В России появилась новая схема мошенничества на вторичном автомобильном рынке, сообщает "Российская газета".
РИА Новости 01:53
Шоу-бизнес
Подтвердился роман бросившей мужа Меган Фокс и Machine Gun Kelly
На видео есть момент, где Меган целует музыканта. Меган Фокс в клипе Machine Gun Kelly.
Газета Metro вчера в 11:55
Политика
«Газпром» приступил к демонтажу труб для транзита через Украину
Глава "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон заявил, что "Газпром" приступил к демонтажу труб для транзита газа через Украину.
Газета.Ru вчера в 10:29
Общество
Почти 300 тысяч учителей будут вызваны из отпуска для проведения ЕГЭ
Почти 300 тысяч учителей будут вызваны из отпуска для проведения ЕГЭ, их отпускные дни разделят на две части, заявил временно исполняющий обязанности главы Рособрнадзора Анзор Музаев.
РИА Новости 04:45
Космос
Модуль «Наука» для МКС планируют отправить на Байконур в июле
Российская газета 03:42
Общество
В России приступили к испытаниям вакцины от коронавируса
Ранее глава Минздрава России Михаил Мурашко сообщил, что клинические испытания вакцины от коронавируса, созданной в центре имени Гамалеи, начнутся 17 июня.
Lenta.ru вчера в 17:00
Технологии
Adobe Flash окончательно «умрёт» 31 декабря этого года
До конца года Adobe продолжит выпускать обновления безопасности, а браузеры сохранят поддержку Flash.
iXBT.com 04:10
Политика
Власти США просят суд приостановить публикацию книги Джона Болтона
Минюст США просит суд приостановить публикацию книги Болтона до того момента, как бывший советник согласует рукопись с администрацией.
Телеканал RTVI вчера в 18:42
Общество
Ветераны афганской войны пригрозили Киркорову за ролик о десантниках
Ветераны афганской войны возмущены юмористическим роликом о десантниках, в котором сыграл певец Филипп Киркоров, и заявили о готовности разобраться с артистом «по-мужски».
Известия 04:27